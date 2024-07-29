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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自爆當年偵辦「鄭文燦案」受阻內幕　吳宗憲：從那時對綠營失望　

▲▼ 立法委員李彥秀、吳宗憲以及副發言人康晉瑜召開「讓陽光照亮國會，民主大步向前、國會改革刻不容緩」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲ 國民黨立委吳宗憲。（圖／國民黨文傳會提供）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦因貪汙案遭羈押禁見。國民黨立委吳宗憲昨（28日）表示，過去擔任檢察官，從2015年調查「鄭文燦案」，卻面對到與往常不一樣的施壓力道，甚至監聽、調查的事證，鄭文燦竟然兩、三天後就能知道，還在電話說「他們知道了」，好像是在嘲笑偵辦人員，這件事最讓他難過，也是第一次對過去投票支持的民進黨感到失望。

吳宗憲於節目《下班瀚你聊》表示，過去擔任桃園地檢署檢察官，從2015年就盯著「鄭文燦案」，做了非常多監聽、跟監、資料分析的行動，那時鄭文燦不只是桃園市長，還是總統接班呼聲最高的人選，他自嘲，自己像是去捅了「馬蜂窩」。

吳宗憲透露，國民黨過去有多起案件是由他偵辦，自己辦案並無任何政治色彩，只看是非對錯。過去偵辦案件並非完全沒有被施壓，但力道都是輕微的「關心兩句」，直到鄭文燦案，施壓力度竟與往常不一樣，這是他擔任檢察官最難過的事，也是第一次對民進黨感到失望，在這之前自己選舉從未投票給國民黨，而是投給民進黨。

吳宗憲指出，偵辦案件的細節，嫌疑犯事先知不知情是最重要的事，但偵辦鄭文燦案，監聽、調查的事證，竟然兩、三天後鄭文燦就能知道，甚至還在電話說「他們知道了」，好像是在嘲笑偵辦人員一樣，這件事讓第一線非常灰心。

吳宗憲說，過去偵辦治安案件從未如此灰心，但面對政治人物，尤其鄭文燦案，大家辛苦調查出來的證據，鄭文燦卻能馬上得知，非常打擊士氣，讓他意識最後無法順利破案的因素，竟然「不是敵人而是自己人」。

最後，吳宗憲強調，偵辦鄭文燦案受挫後，他意識到是不是誤會了民進黨，這個政黨到底有沒有為這個國家付出。過去民進黨總說國民黨干預司法，民進黨能帶給大家改變的希望，要打破舊有制度，但執政後，卻還是做得跟以前一樣，甚至更加激烈，自己偵辦案件更比以往更加受阻，讓他非常灰心。

▼ 前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼ 鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

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