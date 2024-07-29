　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華郵政開辦印尼小額匯款　移工「1條件免手續費」

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲中華郵政即日起，推出印尼小額安心匯款服務。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蔡亞樺／台北報導

外籍移工小額匯款量近年明顯成長，中華郵政公司今（29日）宣布開辦印尼小額安心匯款服務，移工事先至受理國際匯兌業務的郵局約定匯款資料，就能透過網路郵局或行動郵局APP以美元匯款，即起至12月31日止，匯款手續費優惠為每筆168元，且每滿5次成功匯款，享有下次匯款免手續費。

中華郵政指出，據勞動部統計截至今年5月底，在台外籍移工人數已超過77萬人投入產業及失能照顧工作，為我國不可或缺的生產力。移工如要將工作所得匯款回家鄉，往往受限於工作及時間因素，不方便到銀行臨櫃匯款，或因銀行手續費較高，而轉由地下管道匯款，除了容易被騙，亦恐成為洗錢破口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華郵政即日起開辦「印尼小額安心匯款」服務，移工事先親至受理國際匯兌業務之郵局約定匯款資料，之後即可透過網路郵局或行動郵局APP以美元幣別匯出匯款，從結匯到匯款，皆可在線上完成，合法、安全又便捷。

配合新服務上線，中華郵政公司表示，即起至今年12月31日止，推出「印尼小額安心匯款5+1」手續費優惠活動，凡活動期間內符合活動資格者，匯款手續費優惠為每筆168元，且每滿5次成功匯款，即享有下一次匯款免手續費的優惠。

中華郵政公司表示，未來將持續拓展其他國家移工匯款，以實際行動關懷各個族群，讓所有客戶都能平等享受便利及安全的優質金融服務，落實普惠金融。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／狂飄濃臭瓦斯味！彰化市民頭暈想吐　欣彰說話了
快訊／遭幕僚團隊提告！　于美人發聲
遭爆封殺郭書瑤！　TVBS回應了
獨／調查局高官是痴漢！北捷連摸2女　遮臉畫面曝
巴黎奧運2天獎牌數出爐！　日本拿最多金牌
奧運開幕表演被罵爆！　官方道歉「悄下架YT影片」
恐怖片！特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

復活1屆又消失！巴黎奧運「沒有比棒球」　網揭原因：冷門運動

「裸奔小低壓」畫面曝　專家：有午後大雷雨出現機會

115學測英文篇章結構選項改「5選4」　適用今年升高二生

低壓挾水氣全台連2天濕答答　午後「豪雨彈熱區」曝

凱米橫掃高雄！申請「淹水補助」爆人潮　災民嘆：加減補一點

發票爽中6張！他曬「1地方消費」超會中　全場驚呆：好強吸爆

奧運開幕影片惹眾怒　官方道歉「悄下架YT影片」！PTT：像在惡搞

捲「假奶」風波！網盤點小吳「割韭菜行為」嘆：做人最重要是誠信

彰化多地區「飄濃濃瓦斯味」　大票鄉親洗版！瓦斯公司解答

朋友公認「是胸器」大胸妹超自豪！被分手震驚：建議我縮胸

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

張娜拉老公出軌「反栽贓她偷吃」　囂張小三情勒律師「還想和解分財產」

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

復活1屆又消失！巴黎奧運「沒有比棒球」　網揭原因：冷門運動

「裸奔小低壓」畫面曝　專家：有午後大雷雨出現機會

115學測英文篇章結構選項改「5選4」　適用今年升高二生

低壓挾水氣全台連2天濕答答　午後「豪雨彈熱區」曝

凱米橫掃高雄！申請「淹水補助」爆人潮　災民嘆：加減補一點

發票爽中6張！他曬「1地方消費」超會中　全場驚呆：好強吸爆

奧運開幕影片惹眾怒　官方道歉「悄下架YT影片」！PTT：像在惡搞

捲「假奶」風波！網盤點小吳「割韭菜行為」嘆：做人最重要是誠信

彰化多地區「飄濃濃瓦斯味」　大票鄉親洗版！瓦斯公司解答

朋友公認「是胸器」大胸妹超自豪！被分手震驚：建議我縮胸

復活1屆又消失！巴黎奧運「沒有比棒球」　網揭原因：冷門運動

PChome、蝦皮都上榜！北市抓網購食品「重金屬超標」

拜登退選川普當選幾率增大　美未來槍枝暴力恐愈發失控

「裸奔小低壓」畫面曝　專家：有午後大雷雨出現機會

快訊／一早狂飄濃臭瓦斯味！彰化市民頭暈想吐嚇壞　欣彰說話了

現象級台劇《零日攻擊》討論度爆炸！　「敏感議題」連外媒都關注

雲豹能源殺不完　今爆第3根跌停「三天跌近百元」

納智捷n7「有感OTA大更新」來了！手機遠端遙控、V2L露營車宿超實用

強化基礎設施自主防災韌性　劉世芳：目標明年底前全國防災士5萬人

于美人遭幕僚團隊提告「壓榨沒給加班費」！　感慨發聲：不會虧待年輕人

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

生活熱門新聞

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

明「全台下2天」　雨最大地區曝

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

今「天赦日」遇關聖帝君聖誕　錯過再等57年

台灣大媽「拍玻璃飆台語」吼日本海關！她全程目擊

最強天赦日來了！巧遇關公聖誕「3星座」財運特旺

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

好運到！　4生肖風雨過後發了

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

中華隊在奧運官網都叫Chinese Taipei　內行解惑

台灣女童「沒錢出國比賽」痛哭！YTR奇軒成功募款了

「臨官星」加持！5生肖下半年逆轉勝

低壓「水氣真實的」　鄭明典曝：潮濕空氣已到台灣上空

更多熱門

相關新聞

Hyundai性能電動鋼砲印尼國產化賣

Hyundai性能電動鋼砲印尼國產化賣

近日 (07/17) Hyundai Indonesia 於 2024 印尼國際車展 (GIIAS) 上首度展出 Hyundai Ioniq 5 N，並現場宣布 Hyundai Ioniq 5 N 即日起正式以印尼當地國產之姿正式在印尼上市，其正式建議售價為 13 億印尼盾起 (折合新臺幣約 261.6 萬元起)

台中男土炮獵槍丟地上　逃18天不敢回家

台中男土炮獵槍丟地上　逃18天不敢回家

佐科威訪印尼台灣鞋廠　宣布1.6萬雙鞋出口美國

佐科威訪印尼台灣鞋廠　宣布1.6萬雙鞋出口美國

遭警盤查想跑遭逮！失聯移工搜出子彈+安毒

遭警盤查想跑遭逮！失聯移工搜出子彈+安毒

蘇軾、李白成題材　中華郵政7／29發行古典詩詞郵票

蘇軾、李白成題材　中華郵政7／29發行古典詩詞郵票

關鍵字：

印尼移工中華郵政匯款手續費

讀者迴響

熱門新聞

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

明「全台下2天」　雨最大地區曝

今明全台有雨　「下最大」地區曝

于美人被告了！　雙方撕破臉

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

那不是髒！「6部位黑黑的」小心糖尿病

林昀儒、陳思羽不敵魔王　止步混雙8強

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練猝死

陸客踹鹿、餵「大便仙貝」當地人抓狂

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面