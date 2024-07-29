中華郵政開辦印尼小額匯款　移工「1條件免手續費」

▲中華郵政即日起，推出印尼小額安心匯款服務。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蔡亞樺／台北報導

外籍移工小額匯款量近年明顯成長，中華郵政公司今（29日）宣布開辦印尼小額安心匯款服務，移工事先至受理國際匯兌業務的郵局約定匯款資料，就能透過網路郵局或行動郵局APP以美元匯款，即起至12月31日止，匯款手續費優惠為每筆168元，且每滿5次成功匯款，享有下次匯款免手續費。

中華郵政指出，據勞動部統計截至今年5月底，在台外籍移工人數已超過77萬人投入產業及失能照顧工作，為我國不可或缺的生產力。移工如要將工作所得匯款回家鄉，往往受限於工作及時間因素，不方便到銀行臨櫃匯款，或因銀行手續費較高，而轉由地下管道匯款，除了容易被騙，亦恐成為洗錢破口。

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中華郵政即日起開辦「印尼小額安心匯款」服務，移工事先親至受理國際匯兌業務之郵局約定匯款資料，之後即可透過網路郵局或行動郵局APP以美元幣別匯出匯款，從結匯到匯款，皆可在線上完成，合法、安全又便捷。

配合新服務上線，中華郵政公司表示，即起至今年12月31日止，推出「印尼小額安心匯款5+1」手續費優惠活動，凡活動期間內符合活動資格者，匯款手續費優惠為每筆168元，且每滿5次成功匯款，即享有下一次匯款免手續費的優惠。

中華郵政公司表示，未來將持續拓展其他國家移工匯款，以實際行動關懷各個族群，讓所有客戶都能平等享受便利及安全的優質金融服務，落實普惠金融。