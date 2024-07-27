遭警盤查心虛想跑！失聯移工被捕　車上搜出「子彈+安毒」

記者楊永盛、郭玗潔／苗栗報導

苗栗警察分局銅鑼分駐所員警日前巡邏，發現有男子將車未熄火停在路旁，站在車旁神色慌張，上前盤查後，男子更想趁隙逃跑，警方上前將男子壓制，發現他是失聯移工，還在他車內查獲5顆子彈和安非他命等毒品，立即將他逮捕，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送苗栗地檢察署偵辦。

▲苗栗警在巡邏時查獲持毒的失聯移工。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗警察分局銅鑼分駐所副所長余增文、警員邱文煜於日前執行巡邏勤務，巡經銅鑼郵局前時，發現一輛自小客車未熄火停於路旁，且一旁的男子神色慌張，即施予盤查。

警方上前盤查時，該名安姓男子(31歲)先是假意配合，卻在員警比對身分時欲趁隙逃離，所幸員警反應靈敏，即時上前攔阻並成功壓制，隨後查證該男子為失聯移工，也在其所駕駛的自小客車內，查獲改造子彈5顆、毒品安非他命7小包(毛重160餘公克)及新興毒品哈密瓜錠2包(毛重50餘公克)，立即將安男以現行犯逮捕，全案偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局提醒民眾，毒品犯罪嚴重危害個人健康、家庭及社會，愛惜生命請遠離毒品，警方將針對毒品案件積極嚴查、斷根溯源，以淨化社會治安，提醒民眾切勿以身試法。