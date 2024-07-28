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台中移工「槍殺野味專用」！土炮獵槍丟地上　逃18天不敢回家

▲▼台中移工「槍殺野味專用」土炮獵槍丟地上！逃18天不敢回家。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名逃逸移工躲藏在東勢山區使用獵槍打野味，被發現後落跑18天被逮。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名鄭姓逃逸移工在東勢山區替人除草，閒暇之餘的「興趣」竟然是打獵，鄭男透過網路購買一把「土炮獵槍」，利用工程「喜得釘」製造殺傷力，可造成動物死傷。警方3日巡邏時發現他神情詭異，還丟下獵槍逃跑，時隔18天，終於逮到他。

東勢警分局員警3日巡經一處產業道路時，發現一輛機車停放於路邊，騎士突然從果園走出，員警馬上察覺他有異常，上前盤查。不料，該男立刻往果園逃竄，警方搜索後，發現現場留著一把獵槍。

▲▼台中移工「槍殺野味專用」土炮獵槍丟地上！逃18天不敢回家。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中移工「槍殺野味專用」土炮獵槍丟地上！逃18天不敢回家。（圖／記者許權毅翻攝）

經警方成立專案小組追查，發現該車應是一名鄭姓逃逸移工所騎乘，且鄭男疑似活動於東勢山區，專門替人除草。不過，鄭男行蹤不定，且長時間未返回住處，讓警方多次撲空，經18天埋伏，鄭嫌卸下心防返回住處，本月20日專案小組順利逮人，將人圍捕查緝到案。

鄭嫌供稱，自己是去年以探親名義台來，簽證到期未出境，至於槍枝是在網路購買，平時就是喜歡打獵吃野味。

▲▼台中移工「槍殺野味專用」土炮獵槍丟地上！逃18天不敢回家。（圖／記者許權毅翻攝）

據了解，該槍雖然粗糙，但大多經鑑定後，都有殺傷力。全案經警詢將鄭嫌依槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地檢署，並持續向上溯源，追查槍枝來源。

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