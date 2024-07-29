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天降拆遷款3493萬　廠長急尋35名失聯員工：回來領錢

天降拆遷款3493萬，7旬老廠長急尋35名失聯職工。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

▲天降拆遷款3493萬，7旬老廠長急尋35名失聯職工。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

圖文／CTWANT

大陸原重慶通用閥門廠在停產近20年後，近日因廠房拆遷獲得1筆約人民幣772萬元（約新台幣3493萬元）的補償款。在工廠原職工大量失聯的情況下，年近古稀的老廠長郭重智用1年多時間，帶頭整理出1份406人的分配員工名單；經過反覆斟酌，多次協商，最終形成拆遷款分配方案。

《每日經濟新聞》報導，截至目前，371名職工及其家屬已經分到了拆遷款。補償款還剩下30餘萬（約新台幣135萬元），是尚未聯繫上的35名職工的補償款。郭重智說，對於這35名失聯職工，他希望借助媒體的影響力來找人，「目前，他們的廠齡、補償款金額都擬定好了，就等著他們來簽字領錢！」

據了解，這筆拆遷補償款是按照企業自定的分配方案，面向職工公開、公平、公正地進行分配。郭重智透露，參與分配的職工包括在職（退休）職工和離職員工，他手裡保留著橫跨近50年的工資明細，工人何時進廠、離廠、退休，均有原始資料佐證。

超佛！天降拆遷款3493萬　7旬老廠長急尋35名失聯職工：回來領錢

▲天降拆遷款3493萬，7旬老廠長急尋35名失聯職工。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

尋人超過截止時間後，即2026年起，371名職工將對餘款進行再次分配，屆時也將圓滿完成最後任務。目前老帳本暫存在郭重智家中。這些泛黃的紙張橫跨近半個世紀，記錄著廠裡每位職工歷年的工資領取情況。

郭重智輕輕翻動著泛黃的紙頁，感嘆道「這些台賬，為此次準確制定補償款分配方案，做出了重大貢獻。它承載著一代人的集體記憶，應該有一定的保存和研究價值。這堆部分已經翻爛的老賬本，我們該如何保管它呢？」

對此，重慶工業博物館工作人員了解事情的來龍去脈後表示，「博物館非常願意收藏這些工資台賬等原始資料，並會妥善保管它們。」聽到這個消息，郭重智在電話另一頭發出了爽朗的笑聲，「等到2026年1月再次分配完成後，我就把這些老賬本捐贈給博物館。」

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