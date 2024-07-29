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粉碎賴上英下！　民進黨「邁盟」成形

立委蔡易餘（左起）、高雄市長陳其邁及立委莊瑞雄在全代會選舉中常委之前，胸有成竹地比出「V」型勝利手勢，選舉結果英系果然獲得2席中常委。（圖／翻攝自蔡易餘IG）

▲立委蔡易餘（左起）、高雄市長陳其邁及立委莊瑞雄在全代會選舉中常委之前，胸有成竹地比出「V」型勝利手勢，選舉結果英系果然獲得2席中常委。（圖／翻攝自蔡易餘IG）

圖文／CTWANT

民進黨新產生的中執委、中常委原本要在24日召開的中執會宣示就職，但因凱米颱台來襲，順延一周。本次全國黨代表大會前，外界普遍認為賴清德總統兼領黨主席的局勢中「英下賴上」，英系實力將大幅縮水，然而結果卻大逆轉，英系仍保有2席，再搭上其他「非賴系」中常委，4席票選的中常委佔比3/5仍具舉足輕重地位，反而是在全代會前輸誠表忠的正國會與湧言會兩大派系版圖大縮，都減剩到1席。

民進黨21日舉行全國黨代表大會，會中由黨代表選出30名中執委，再由中執委選出10名中常委。民進黨中常會是黨中央的常設決策會議，每周可以和兼任黨主席的總統賴清德開會近距離溝通，因此中常委的席次占比直接反映的就是黨內派系實力；民進黨中常委每2年改選一次，2020、2022連續兩屆中常會票選的中常委的派系席次都未變化，新潮流系占了3席、英系2席、正國會2席、湧言會1席、綠色友誼連線1席、蘇（貞昌）系1席。

英系本次在民進黨中常會中拿下2個席次，分別是前立委蘇治芬與立委王世堅。（圖／記者周志龍攝）

▲英系本次在民進黨中常會中拿下2個席次，分別是前立委蘇治芬與立委王世堅。（圖／CTWANT提供）

身兼黨主席的賴清德總統就職後，外界普遍認為將改變黨內權力結構，一度看衰英系，預言其席次將會下降。然而就在投票前夕，隸屬英系的高雄市長陳其邁與英系立委莊瑞雄、蔡易餘在各派系代表用餐的場合開心合照，3人燦笑同時比出勝利手勢，似乎就透露出意有所「指」的默契，選舉結果出爐，果然英系由王世堅與蘇治芬代表拿下2席中常委，粉碎外界認為「賴上英下」的預測。

本次中常委選舉競爭非常激烈，除了日前剛被正國會除名的陳亭妃外，新潮流林宜瑾、民主活水洪申翰及英系蘇治芬都獲得2票，經過抽籤4取3，林宜瑾落選。據民進黨內一名派系人士透露，蘇治芬能獲得2票取得抽籤資格的關鍵，在於湧言會中執委鄭光峰票投英系，雖然湧言會當晚特別澄清，鄭光峰是陳其邁的人馬，此次湧言會精準配票當選一席中常委，沒有所謂跑票的問題。但經此一役，依事實論斷實力，陳其邁在英系的取得領導地位，媒體甚至已改稱為「邁盟」。

時任高雄市議員的黃捷公開加入民進黨湧言會派系運作，當時也是市議員的鄭光峰（黃捷右後）也出席湧言會這個大家庭的留影。（圖／翻攝自王定宇臉書）

▲時任高雄市議員的黃捷公開加入民進黨湧言會派系運作，當時也是市議員的鄭光峰（黃捷右後）也出席湧言會這個大家庭的留影。（圖／翻攝自王定宇臉書）

「英系」原是指民進黨內沒有特定流派、傾向支持時任總統蔡英文的一群民代，並非由蔡英文所組成的派系，因此成員組織、紀律上比較鬆散，其團體的共同意見也不見得能取當時蔡英文的認同與支持，不同他們在「蔡賴之爭」時很擁蔡，因而外界評估蔡下台後，英系是賴清德整肅的重點對象，陳其邁當時就是成員之一，陳經此中常委改組後已略具「共主」威望。

一位地方政壇人士指出，高雄的民代出身多由自己經營地方，他們原本都沒有派系色彩，更別提是「正湧言會」成員，只是湧言會擁有較高的媒體話語權，因而這兩年不少民代陸續都向湧言會靠攏。雖然說，像鄭光峰這樣「親湧言會」議員本來傾向支持陳其邁的話，但這次在全代會上中執委票「棄湧投英」，多少也可觀察出地方上對於派系勢力消長的走勢判斷。

對於鄭光峰跑票，導致英系多一席，陳其邁低調回應說，他一向是市政優先，民進黨是個民主的政黨，在民主程序底定後，相信賴清德總統、賴主席，一定會帶領民進黨各級公職，大家一起努力進行台灣相關政治改革的工作。

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