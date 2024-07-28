陸客奈良搞事！踹鹿、餵食「大便鹿仙貝」　當地人抓狂了

▲「奈良公園」以親近遊客的鹿群聞名，近日卻有一些惡質遊客傷害鹿。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

日本近來吸引全世界的觀光客前往旅遊，但素質參差不齊的觀光客，也為日本各地帶來不少問題。奈良人氣景點「奈良公園」向來以園中親近遊客的鹿群聞名，近日卻有惡質中國遊客在公園中對鹿連續重踹引起公憤，還有中國遊客故意將鹿仙貝沾了地上的鹿大便之後，嘻笑著拿去餵公園中的鹿吃，更將過程拍片放上網路，引起當地民眾公憤。

在日本，奈良公園的鹿群被視為「神明的使者」，是受到國家保護的對象。甚至有「奈良鹿愛護協會」每年都會對公園中的鹿群進行數量調查。

然而，近日有日本民眾在奈良公園中目擊到，一名身穿白色短袖T恤、藍色牛仔褲的中國遊客，在奈良公園內對鹿拳打腳踢，即使鹿已經被他趕跑，還追著鹿猛踢，還對路上經過的鹿搧了一巴掌。

另外，還有另一群操江浙口音中國遊客在網路上發布影片，記錄同伴在奈良公園中故意將用來餵食的鹿仙貝，在地上刮抹了了鹿大便之後，再拿去餵給公園裡的鹿吃，然後一群人哈哈大笑。

這些舉動引起日本民眾的公憤，不少網友憤怒表示：「應該將這些中國人即刻驅逐出境！」、「逮捕他們！」、「只敢對鹿施暴的卑劣東西」、「明明有法律保護的吧？為什麼不能將這些中國人抓起來？」

而為了防止這些針對奈良鹿的暴力事件重演，奈良縣警察如今已經對奈良公園加派警力巡邏，呼籲遊客與鹿保持適當距離。奈良公園辦公室的職員也公園加強巡邏，準備若發現不當行為時會上前勸阻。另外，奈良公園辦公室解釋，為了呼籲民眾不要毫無準備就接近鹿，以及餵食鹿仙貝以外的飼料，將會於公園內40處設立看板敦促民眾注意。

還有氣憤的日本民眾自發在奈良公園一連多天發起巡邏，27日發現有一對中國遊客母子效仿影片，對鹿餵食沾有大便的鹿仙貝時，就將沾有大便的鹿仙貝湊到他們面前，讓他們體會一下鹿的感受，最後嚇得這對中國母子落荒而逃。

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