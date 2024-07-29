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孕婦：王母娘娘來了！　金口「指名台大醫」神奇事發生

▲▼松山慈惠宮除夕接駕「發錢母」　千人排隊綿延半山。（圖／記者游宗樺攝）

▲松山慈惠堂主祀王母娘娘。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

神奇事發生！台大婦產科仁醫施景中分享，一名孕婦到松山慈惠堂拜拜，主神王母娘娘降神，金口開示她到台大醫院找他；有次他擔心小孩快撐不住，結果隔天出乎意料，胎兒心跳不但變好，甚至好到跟大周數的胎兒一樣好，「她才跟我說，『因為王母娘娘來了』。」

施景中近日在臉書說，該名孕婦已經期盼很久，終於懷孕，但因為自己內科的問題，忐忑不安，她是個信仰深厚的人，先向自己的家神詢問，家神不建議她在診所或一般醫院生產。

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施景中表示，孕婦因自己在貴婦百貨有設專櫃，這裡可以碰到許多政商名流，有一個很有名的人也是她的常客，建議她到松山慈惠堂去詢問看看；去到那邊，主神王母娘娘降神，金口開示她到台大醫院找施景中醫師。

施景中指出，同時王母娘娘又跟孕婦說，她先生40年前在中美洲僑居地厄瓜多，曾經出過車禍，哪裡和哪裡有傷口縫合等等，這些事情連她都不曉得，但是先生卻確認了這些事情。

「於是她就來台大看我了」，施景中提到，孕婦的懷孕過程不是太順利，24周的時候發現胎兒臍帶血流已經AEDV~REDV（表示胎盤功能很差，小孩奄奄一息），於是讓她住院觀察，照過去經驗，胎兒大概一星期之內，都會惡化到必須要緊急生產。

▼小孩出生後復原很好。（示意圖／CFP）

▲▼嬰兒。（圖／CFP）

施景中說，沒想到孕婦一住院就住了好久，早就超過預期的生產時間，有一次胎兒的心跳很平，而且一直減速，他擔心小孩快撐不住了，跟她講可能隔天要開刀；隔天再去看她，胎兒心跳不但變好，甚至好到跟大周數的胎兒一樣好，「太出乎我意料之外，我也無法解釋。」

施景中表示，「我到病床前跟她解釋，她才跟我說，『因為王母娘娘來了』。原來我前一天下班的時候跟她講，可能隔天要手術。她先生就去松山慈惠堂祈求，王母娘娘降神，說會來這裡保護她。」

施景中指出，說也奇怪，胎兒短短一天之內情況改善很多，最後到28周多，他們覺得是時候了，否則一直擔驚受怕，於是和家屬討論，同時知會新生兒科，就把小孩生出來，意外的是，小孩雖然只有800多公克（大約25周大），可是新生兒評分Apgar score 居然有8-》9。

施景中提到，「開刀當中我戰戰兢兢，我跟同事說，王母娘娘一定來了，過來幫助她，所以我們畢恭畢敬，連笑話都不敢講（哈）。」

施景中說，小孩復原很好，寫這些不是為了鼓勵迷信，但他相信人世間一定有一股「善」、「正神」的力量，在默默幫助善良公義的人，奉勸大家與其去盲信迷信，不如多做善事，善神也一定會擁護她幫助她。

施景中寫道，夫婦送了他一個他們中美洲自己工廠出的「羊駝毛圍巾」、「咖啡豆」，「我不想收，但他們一直跟我說，這是與我結緣的禮物，最後我歡喜收下。」

對此，有網友留言，「哇，8轉9，生命力很強！」施景中回應，「在這種極度早產的胎兒，這種分數實在太不尋常，小孩出生哭得非常好。」其他人紛紛說，「良善與正直會受庇佑」、「有福報的媽媽跟小孩」。

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