新竹爸媽「驗出2條線」得快預約　孕婦：台北可能沒那麼競爭

▲驗孕棒出現兩條紅線，代表有喜了。（示意圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中表示，有孕婦說，「在新竹的新手爸媽，剛驗出兩條線就要趕緊去約月子中心了，台北可能沒那麼競爭。」他也提到，最近生產的孕婦真的多了不少，不知道是否與經濟回春有關。

施景中3日在臉書說，這幾天過著疲憊的生活，住院病人名單長長一串，多到一整頁排不完；不過，開刀時和孕婦聊天也滿有趣的，「學到很多我們不知道的東西」。

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施景中指出，3日第一台刀的孕婦本來開刀前超級緊張，等到開刀中和大家聊開，她就忘了要緊張，「她跟我說，現在台北市24小時全日托的『到宅保母』（應該是指周一到周五到宅），一般要價月薪7萬5000元，。」

施景中指出，這還不包括三節獎金、年終、交通費一堆的額外開銷，而且已經有人喊到10萬元以上了，這薪水已比全職護理師薪水還高；還有一些保母社團在教新手，要如何和雇主談高薪水。

施景中提到，另外，孕婦還說，在新竹的新手爸媽，剛驗出兩條線就要趕緊去約月子中心了，台北可能沒那麼競爭，「以前我只有聽說，剛驗出來要趕緊去預約高層次超音波。」

施景中表示，最近生產的孕婦真的多了不少，不過據了解，他的這些孕婦不是為了要拼龍子龍女的，不知道是否與經濟回春有關，3日又聽說台灣的股市上漲趨勢，在全球排名名列前矛。