孕婦輸血近1萬毫升「被神退貨」！施景中曝瀕死經驗：我猜她飄走了

▲施景中分享，一名孕婦搶救時輸血將近1萬毫升，最後被神退貨。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

瀕死孕婦奇蹟生還！台大婦產科醫師施景中分享，一名孕婦生產完以後大出血，最終是靠著無數人的鮮血、輸血將近1萬毫升，最終才成功救回，這也讓他認為，這名孕婦是「被『#神』退貨回來」，也不枉費眾人深夜在開刀房裡面奔馳。

施景中分享，韓劇《與神同行》當中，飾演消防員的車太鉉從火場高樓摔下，原先慶幸自己沒死，起身後卻發現同袍在幫自己急救，且無論怎麼呼喊，都沒有人理會。

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施景中說，他上周半夜參與急救的孕婦，經過搶救後搶回了一條命，而這名孕婦事後則分享，轉院來時還有記憶，但覺得眼睛很累、睜不開，更是感覺到旁邊有許多人，但無論怎麼嘶吼，都沒人聽見。

▲施景中分享，一名孕婦搶救時輸血將近1萬毫升，最後被神退貨。（圖／翻攝臉書／施景中）



施景中事後詢問轉送的醫師，才知道婦人生完孩子過沒幾分鐘，就已經失去意識，接著就開始接受急救、在救護車上時也是昏迷、沒有反應。抵達台大以後，更是立刻插管、CPR，根本沒機會開口講話。

因此，施景中認為，婦人之所以會覺得自己嘶吼，但沒有人回應，可能是因為「她那時候已經『飄』走了」，只是後來因為塵世的羈絆，才又將人拉了回來。

這也讓施景中想到，20多年前首次開刀時，孕婦開完刀以後大出血，第二次動刀時血壓只剩20至30mmHg，連麻醉都沒做，就直接劃刀進去。後來將人救了回來，孕婦甚至跟他說，自己飄在天花板上看見醫師開刀的過程。

施景中最後表示，無論如何，上周受到急救的孕婦，用了無數熱心人的鮮血、輸血將近一萬毫升，最後「被『#神』退貨回來」，也不枉費大家半夜在空曠無人的開刀房裡奔馳。