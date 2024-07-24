　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孕婦輸血近1萬毫升「被神退貨」！施景中曝瀕死經驗：我猜她飄走了

▲桃園市張姓婦人今年4月間因身體不適前往桃園區聖保祿醫院急診室就診，對診斷結果不滿竟遷怒護理師，並怒嗆「三八女」還徒手推擠該護理師。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲施景中分享，一名孕婦搶救時輸血將近1萬毫升，最後被神退貨。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

瀕死孕婦奇蹟生還！台大婦產科醫師施景中分享，一名孕婦生產完以後大出血，最終是靠著無數人的鮮血、輸血將近1萬毫升，最終才成功救回，這也讓他認為，這名孕婦是「被『#神』退貨回來」，也不枉費眾人深夜在開刀房裡面奔馳。

施景中分享，韓劇《與神同行》當中，飾演消防員的車太鉉從火場高樓摔下，原先慶幸自己沒死，起身後卻發現同袍在幫自己急救，且無論怎麼呼喊，都沒有人理會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中說，他上周半夜參與急救的孕婦，經過搶救後搶回了一條命，而這名孕婦事後則分享，轉院來時還有記憶，但覺得眼睛很累、睜不開，更是感覺到旁邊有許多人，但無論怎麼嘶吼，都沒人聽見。

▲▼孕婦輸血將近一萬毫升，最後成功搶救回來。（圖／翻攝臉書／施景中）

▲施景中分享，一名孕婦搶救時輸血將近1萬毫升，最後被神退貨。（圖／翻攝臉書／施景中）

施景中事後詢問轉送的醫師，才知道婦人生完孩子過沒幾分鐘，就已經失去意識，接著就開始接受急救、在救護車上時也是昏迷、沒有反應。抵達台大以後，更是立刻插管、CPR，根本沒機會開口講話。

因此，施景中認為，婦人之所以會覺得自己嘶吼，但沒有人回應，可能是因為「她那時候已經『飄』走了」，只是後來因為塵世的羈絆，才又將人拉了回來。

這也讓施景中想到，20多年前首次開刀時，孕婦開完刀以後大出血，第二次動刀時血壓只剩20至30mmHg，連麻醉都沒做，就直接劃刀進去。後來將人救了回來，孕婦甚至跟他說，自己飄在天花板上看見醫師開刀的過程。

施景中最後表示，無論如何，上周受到急救的孕婦，用了無數熱心人的鮮血、輸血將近一萬毫升，最後「被『#神』退貨回來」，也不枉費大家半夜在空曠無人的開刀房裡奔馳。

 

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
明天續放颱風假　北部各大醫院停開診情況一次看
台灣羽球女神戴資穎現身
凱米對打中央山脈轉4小時「V折登陸」二次重擊　宜花迎眼牆最強
凱米颱風7／25全台17間百貨延至下午開店
台中大遠百「停車場卡死塞爆」地下室全是白煙　駕駛吸50分鐘逃
LIVE／14級強陣風出現！氣象署發「國家警報」　凱米登陸最
快訊／臉書提前30分鐘發「北北基桃停班課」　蔣萬安：小編測試
快訊／花蓮咖啡店「巨型摩艾像」遭強風吹斷　躺倒馬路中央
花蓮女兒牆「6樓掉下」重砸！媽媽傷重身亡　兒昏迷搶救中
汐止驚見3歲女街頭哭找媽！原來是她肚子餓了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

凱米襲花蓮！強風吹翻招牌重砸馬路　東大門夜市慘成廢墟

孕婦輸血近1萬毫升「被神退貨」！施景中曝瀕死經驗：我猜她飄走了

凱米對打中央山脈轉4小時「V折登陸」二次重擊　宜花迎眼牆最強風雨

彰化連放2天放颱風假！網讚「久到想不起來」：有神山+大佛庇佑

台中大遠百「停車場卡死塞爆」地下室全是白煙　駕駛吸50分鐘逃離

LIVE／14級強陣風出現！氣象署發「國家警報」　凱米登陸最新說明

凱米「交通異動懶人包」！高鐵明15時前停駛　國內外班機取消449架

快訊／高鐵明15時前全線停駛　下午每小時雙向各開3班自由座列車

北北基桃宣布了！全台「停班停課」懶人包

台14甲翠峰至松雪樓晚間8時預警性封閉　25日朝巡評估是否開放

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

安芝儇、趙娟週跳疾風街道　各站一三壘側應援神同步！

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

凱米襲花蓮！強風吹翻招牌重砸馬路　東大門夜市慘成廢墟

孕婦輸血近1萬毫升「被神退貨」！施景中曝瀕死經驗：我猜她飄走了

凱米對打中央山脈轉4小時「V折登陸」二次重擊　宜花迎眼牆最強風雨

彰化連放2天放颱風假！網讚「久到想不起來」：有神山+大佛庇佑

台中大遠百「停車場卡死塞爆」地下室全是白煙　駕駛吸50分鐘逃離

LIVE／14級強陣風出現！氣象署發「國家警報」　凱米登陸最新說明

凱米「交通異動懶人包」！高鐵明15時前停駛　國內外班機取消449架

快訊／高鐵明15時前全線停駛　下午每小時雙向各開3班自由座列車

北北基桃宣布了！全台「停班停課」懶人包

台14甲翠峰至松雪樓晚間8時預警性封閉　25日朝巡評估是否開放

凱米襲花蓮！強風吹翻招牌重砸馬路　東大門夜市慘成廢墟

台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴　強颱中席開240桌向觀音佛祖祝壽

孕婦輸血近1萬毫升「被神退貨」！施景中曝瀕死經驗：我猜她飄走了

明天續放颱風假　北部各大醫院停開診情況一次看

凱米對打中央山脈轉4小時「V折登陸」二次重擊　宜花迎眼牆最強風雨

台灣羽球女神戴資穎現身　備戰巴黎奧運展現自信微笑

快訊／凱米颱風7／25全台17間百貨延至下午開店

快訊／花蓮咖啡店「巨型摩艾像」遭強風吹斷　躺倒馬路中央

偷跑？臉書提前30分鐘發「北北基桃停班課」　蔣萬安：小編測試時誤發

科技老總「聽老闆的話」轉任新部門　棄17年成就換來連降3級還減薪

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

生活熱門新聞

北北基桃宣布了！全台「停班停課」懶人包

快訊／全台22縣市「明天中午前」都達停班課標準　最新風雨預報曝

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

今21縣市颱風假「明再放1天」？　氣象署：得看風雨預測

凱米風速圖「颱風尾拉超長」驚：別高興太早

「為何不挑中午」宣布颱風假！全場怒：比不放...被罵更慘

即／強颱凱米撲台　台中市7/25停班停課

即／空中狂繞圈！釜山航班挑戰4次　驚險降落高雄

更多熱門

相關新聞

台中和平停班課　7孕婦連夜撤離

台中和平停班課　7孕婦連夜撤離

凱米颱風預計將帶來驚人雨量，擔心風雨釀災引發山區大規模崩塌，台中市政府緊急撤離和平山區孕婦。台中市統計，和平山區共計有10名孕婦，當中有7人已經懷孕36週以上，其中1人預產期在8月7日，都已經撤離，還有3人沒下山。

賓士「最古老工廠」迎120周年慶

賓士「最古老工廠」迎120周年慶

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

高風險孕婦產前遺傳診斷　最多補助8500元

高風險孕婦產前遺傳診斷　最多補助8500元

懷孕9個月完全沒肚子　女生下健康寶寶

懷孕9個月完全沒肚子　女生下健康寶寶

關鍵字：

孕婦施景中生產出血

讀者迴響

熱門新聞

北北基桃宣布了！全台「停班停課」懶人包

快訊／全台22縣市「明天中午前」都達停班課標準　最新風雨預報曝

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

即／凱米吹倒高雄路樹！女騎士慘遭重壓命危搶救中

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲現況曝

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

即／確定了！台中市宣布明天停班課

花蓮屋頂掀飛「女兒牆重砸白車」！

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面