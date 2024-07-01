新生兒亡判賠1400萬「重擊醫界」！台大醫：大打高風險科士氣

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有法官因新生兒死亡，判醫生及院方賠償1400萬元，此金額是假設小孩長大後，所能拿出來扶養父母的錢，判例令醫界難以置信，多位醫師也紛紛對此發文，胸腔內科名醫蘇一峰直呼「這判決真的太扯了！」ICU醫師陳志金也相當感慨；台大婦產科仁醫施景中則坦言，「這樣天價的賠償，大大打擊婦產科及其他高風險科別醫師的士氣。」

蘇一峰6月29日就在粉專直呼，「判決真的太扯了，刑事不起訴民事還賠一千多萬，難怪沒有人要走救人科別！」無奈表示，在台灣救人成功拿不到一萬，失敗卻賠一千多萬，「這就是健保」。最後直嘆，「賠償金根本亂算，薪資不到5萬卻假設扶養費給7萬，不吃不喝還借錢2萬拿給父母？」

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施景中也在6月30日發文，提到生產事故中，被告的醫師是他同學，一樣是在台大婦產科訓練的醫師，這樣天價的賠償，大大打擊婦產科及其他高風險科別醫師的士氣。他坦言，他們碰過無數次類似場景，若順利幫孕婦自然生產成功，績效獎金不過3000塊，「如果失敗，面臨的是許多人一輩子靠薪水才能賺到的天價求償。」

他就感慨，難怪會有人比喻，他們高風險科別執業，就像是在鐵軌道上揀銅板。更窘困的是，如果最後判決成立，其他高風險科別如心臟外科、神經外科等等，「真正要濟死扶傷的科別，可能很快就沒人要走了。」他也指出，台灣目前有約5萬名西醫師，卻有1/4選擇走醫美，「這樣判決無異雪上加霜。」

Icu醫生陳志金則發文，「在重症最前線的千鈞一髮的決策，如果都是如此以事後諸葛的方式來檢視，應該就不會有人再繼續待在高風險科了吧？」也直指「『樹上有9隻鳥，射下一隻，還有幾隻？』這個老問題，還是整個社會要一起來承擔。」