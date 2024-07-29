高雄376棟淹水　日安地球「800輛泡水車」泡3天拖出！里長頭痛

▲日安地球大樓淹水嚴重。（圖／記者吳世龍攝）



記者許力方／綜合報導

凱米颱風暴雨重創南台灣，高雄三民、左營、鼓山多處大樓、透天厝共376棟淹水，歷經沒日沒夜連續72小時抽水，三民區最後2棟大樓28日中午全數完成作業，尤其德山街「日安地球」大樓災情慘重，地下室1至3樓被淹沒，800輛汽機車全部泡水，雖然水抽乾了，800輛泡水車仍讓居民頭痛，監理所也派員到場協助報廢。

高雄市府因應風災全力大作戰，由區公所、水利局及國軍弟兄搭配，出動300多台大型移動式抽水機、中小型抽水機，在3天、72小時內不分晝夜連續抽水下，將三民、左營、鼓山等區多處376棟積淹水地下室完成作業，尤其三民區有2棟大樓因地下室面積較大，抽水環境不易作業，直到28日中午前才完成。

▲日安大樓不分晝夜連續抽水72小時終於抽乾。（圖／記者吳世龍攝）



日安地球大樓為淹水重災區，屬於5棟大樓連通，占地約2000平方公尺，地下室1至3樓被淹沒，初估淹水量約6000立方公尺，裡面約有300多輛汽車、500多輛機車，包括保時捷、BMW大七豪車都在泡水。

日安地球大樓直到28日淹水終於抽乾，首輛泡水車終於拖出，車身被泥砂包覆，車況慘不忍睹。正興里里長沈秀玲指出，市府除了協助第三層地板淤泥清污外，也派遣大型沖水車沖洗周遭環境，「未來800輛汽機車如何托上地面才是我擔憂的。」目前已經協調校園借用場地暫放泡水車，29日將會同大樓委員、業主先至地下室勘查，等到全部拖完車輛，並安排環保局將地下3樓全面清消。

市長陳其邁指示交通局、民政局協助拖吊業者，提供受災戶車主幫助，並跟教育局協調，將鄰近2間國中小學校園開放給泡水車輛暫時停放。監理所人員也有派員到場協助受災戶辦理車輛停駛、報廢，監理所建議車主辦理停駛，最長可以一年內不用繳稅。