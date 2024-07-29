受刑人下工場「偷吃煎蛋」遭獄方區隔處分　他怒提國賠贏了

▲受刑人下工場「偷吃煎蛋」遭獄方區隔處分。（圖／CTWANT提供）



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1名李姓男子在高雄監獄服刑，2021年5月間在下工場作業時，因偷吃家人準備的「煎蛋」，被監獄管理員認為不遵守作息規定及防疫措施，妨害監獄秩序，隔天即遭獄方施行10天的區隔處分。李男不服，指控監獄程序違法，提出國賠訴訟索討勞作金、精神慰撫金等。法院審理後，判處獄方應賠償8000元。

根據判決書，李男主張，原告於執行期間民國110年5月18日8時45分許之非工作時段，在高雄監獄第七工場內，因食用家屬接見送入之煎蛋一事，遭該管理員濫用職權提報對原告施予區隔處分，於同年月19日對原告施予區隔處分。

李男認為，獄方作法致限制原告於原工場工作之權利，損害原告人格權及勞作金收入之權利，依國家賠償法第2條第2項、第10條第1項向被告請求國家賠償，嗣經被告以112年度賠議字第1號拒絕賠償。爰依國家賠償法第5條、民法第195條第1項規定，請求被告賠償精神慰撫金新臺幣8,000元等語。

高雄監獄表示，根據監獄行刑法，監獄為調查受刑人違規事項，得對相關受刑人施以必要之區隔，期間不得逾20日，為查明真實及避免串證，才會區隔措進行調查程序。該案於110年5月31日經典獄長核定後，隔日製作懲罰書，均符合規定。

高雄地院鳳山簡易庭審理，認為李男涉違規情節及處罰措施，應於5月31日典獄長確認核准後，即告確定，後2天區隔措施已無必要，應予終止。法官審酌，雖然李男服刑期間自由權受限制，但監獄管理及懲罰仍需依法適當，判處獄方要賠償李男8000元。可上訴。

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