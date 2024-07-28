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台馬之星故障百餘人海上漂流「調查出爐」　運安會曝2大肇因

▲▼台馬之星故障失去動力漂浮海上。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲去年6月3日台馬之星因發電機故障，失去動力，近400名乘客漂浮海上，由拖船救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台馬之星去年6月3日行駛，發電機突故障，385名乘客在海中漂流近12小時，幸好最後有驚無險脫困。國家運輸安全調查委員會調查報告近日出爐，發現2項可能肇因，並提出6項改善建議，要求航港局強化落實船舶臨時評鑑制度，以達有效安全管理。

基隆到馬祖航線主力的台馬之星，總噸位4982，去年6月2日晚間開航，船上配置船員22人並載乘客385人，在3日凌晨4時許，因發電機故障、船隻失去動力，乘客受困海上期間，只有瓶裝水可喝，抱怨連連，最後靠著拖吊船救援，拖往馬祖南竿福澳港，才得以脫困。

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運安會歷經1年完成調查，台馬之星舵機、主機及導航設備均正常，船長及當值船員持有適任證書。運安會也發現2項可能肇因，輪機長僅於機艙監控系統檢視重油日用櫃油位推估油櫃油量，但評估錯誤，導致台馬之星航行過程，發生重油日用櫃燃油不足。

報告進一步指出，發電機及主機因重油日用櫃燃油不足，於停俥前觸發一連續警報，當值二管輪不了解一連續警報發生之原因，未能於警報發生時及時切換至柴油供應，台馬之星發電機及主機因無燃油供應而失去電力及動力。

▲▼台馬之星故障失去動力漂浮海上，由拖船救援。（圖／臉書粉絲團「東引•玩」授權提供）

▲台馬之星故障失去動力漂浮海上，由拖船救援。（圖／臉書粉絲團「東引•玩」授權提供）

運安會調查8項風險，包括機艙人員不熟悉主配電盤空氣斷路器復歸程序及回裝步驟，導致失去電力及動力後無法復原、台馬之星開航前的臨時評鑑未能發現船舶適航及船員適任問題、台馬之星及世洋公司在事故前，缺乏有效的系統化施行安全管理等。

運安會向相關單位提出6項安全改善建議，航港局應強化並落實我國船舶臨時評鑑制度，精進評鑑員之能量，監督管理公司及船舶達到有效安全管理。連江縣政府督導連江航業檢討現行所屬船舶交還船的作業方式。

針對連江航業公司的建議，檢視現行所屬船舶交還船的作業方式，協助新承接之船員熟悉船舶各項設備操作；世洋機械科技公司3項建議，包括強化船員當值及設備操作的在職訓練、落實相關文件及檢查表內容。

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