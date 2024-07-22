河北遊樂園雲霄飛車又故障　多名遊客被掛高空超10分鐘

▲陸雲霄飛車出故障。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

河北秦皇島有網友7月20日發布影片稱，南戴河國際娛樂中心一過山車（台稱：雲霄飛車）設備出現故障停滯，多名遊客被困在半空。影片拍攝者留言稱，事情發生時間為周五（7月19日），設備停滯了至少10分鐘。這並非該設施第一次出現這樣的情況，據此前報導，2023年6月，該設施因為景區停電，讓11名遊客倒掛在半空超過20分鐘。

據《瀟湘晨報》報導，7月21日，南戴河國際娛樂工作人員表示，自己是暑期臨時工，對於當天情況並不瞭解，目前接到通知是過山車項目已經停止對外開放，正在維修中。

對於當天園區的處理，工作人員表示，並沒有收到通知，自己只能按照通知回覆，設施停滯的原因仍在調查中。

▲這並不是該設施第一次出現這樣的情況。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

留言區有網友表示，這並不是該設施第一次出現這樣的情況，2023年該娛樂中心的過山車項目，也曾因停電導致多名遊客倒掛半空被困20分鐘，後續遊客們收到了賠償。

據此前報導，2023年6月6日一架載滿遊客的過山車倒掛在空中，多位遊客頭部朝下，十分驚險。事發地點也位於南戴河國際娛樂中心，同一地點和項目設施。

南戴河國際娛樂中心工作人員當時表示，事發在上午10點左右，停電後景區立即啟動了緊急預案，領導組織專業救援人員救助遊客，將遊客全部救下，當天包括過山車在內的多個項目都在檢查，景區正常開放。