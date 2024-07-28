趁火打劫！高雄拖吊業者喊價「泡水車1萬起」　哄抬最高罰2500萬

▲傳出高雄有拖吊業者亂喊價，拖泡水車要1萬元起。（圖非當事業者／記者陳宏瑞攝）

記者許宥孺／高雄報導

凱米颱風挾風雨撲台，高雄出現嚴重淹水災情，不少民眾的愛車都淪為泡水車。天氣好轉後，現在拖車行電話接不完，有高雄民眾怒控業者趁火打劫亂喊價，拖一台泡水車竟要1萬元起跳。對此，消保官表示，違法哄抬至少罰5萬，最高可罰2500萬。

災後重建家園，除了要重新購置家具家電，不少民眾也煩惱愛車現在要報廢還是要維修，於是聯繫拖吊車業者將車子拖到車行，但傳出有業者稱最近太忙，竟漫天喊價，拖一台泡水車竟要1萬元起跳。

▲▼豪雨灌進大樓地下室，愛車浸泡在汙水至少2天。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市消保室殷茂乾主任指出，今對拖吊業者訪價，業者表示，拋錨車輪子未鎖住還能動，一般市區10公里內1500元起跳，若超出1公里加50元；若是泡水車有可能完全不能動，必須要出動吊車全車載，使用到特殊機具，大約是10公里5000元起跳，若是名車則會另外議價，但應不至於開價到1萬元。

高雄市消保官協同交通局、稅捐處今日上午進行稽查，經了解，雖泡水車輛有特殊機具設備的使用需求，收費高於一般拋錨汽車拖吊費用，不過目前部分拖吊業者喊出價格，確實明顯高於平日行情。

▲積水抽乾後，車身都卡了層層汙泥。（圖／記者吳世龍攝）

針對民眾控訴遇到不合理喊價的拖吊業者，高雄市消保官表示，一旦發現拖吊業者若無正當理由，超出行情向民眾收取拖車費用，即認足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平的行為，將依違反公平交易法第25條規定移請公平交易委員會處分，可處新台幣5萬元以上2500萬元以下罰鍰。

消保官呼籲，拖吊業者切勿違規觸法，也提醒消費者如有發生車輛拖吊費用的相關爭議，可直接向市府消費者服務中心1950專線反應及申訴，消保官將積極介入協調，全力保障消費權益。