人妻偷吃外籍家教師！驚覺女兒「也有好感」嚇：慾望成內心恐懼

▲人妻靠著老公對她的信任，偷吃女兒的外籍家教老師。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

近日一位人妻表示，她第一次面試女兒的英文外籍家教，內心就按耐不住悸動，而過去留學的回憶讓她心癢，讓她直呼刺激，不過她也擔心，「女兒會不會跟我一樣，畢竟我母女倆太像了，能隱約察覺她對洋人的好感。」她也曾經對外籍家教師告誡，對方僅語帶保留，讓她不禁發現「對方的慾望成為她內心的恐懼」。

原PO在Dcard以「偷吃女兒的英語家教 過去留學的回憶全回來了」為題發文，「終於還是大意了，自從那天第一次面試這老外，就按不住內心的悸動，彼此打量的眼神已經說明一切，對方的強勢讓我嗅出危險的訊號，從那天起我的生活就變了，每一次化好妝聽到門鈴聲都像小女人一樣雀躍，每一次的碰面都讓我心癢難耐，每一次的眼神交會又讓我焦躁不安。」

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原PO說，「明明有個感情很好的老公，彼此之間也沒有任何不滿，但過去留學的回憶只讓我心癢難耐，明明那些是一輩子的秘密，明明知道老公厭惡出軌，對哈洋妹嗤之以鼻，偷吃果然只有0次跟無數次，一旦跨過那條線，享受過這種刺激感是忘不了的。」

原PO指出，「好在老公對我充滿信任，只要不被發現，好好享受這種信任有何不可？現在只擔心女兒會不會跟我一樣，畢竟我母女倆太像了，能隱約察覺她對洋人的好感，但她已經有男友了，每一次告誡他別對女兒出手他都語帶保留，這老外心中的慾望是我內心的恐懼，畢竟那條線是我最後的理智，是守護家庭最後的防線。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「超噁放過老公吧，從妳出軌的時候就沒有家了」、原PO在留言區回，「對自己慾望誠實沒有什麼錯」，下面有人開酸，「既然這樣妳也應該對妳老公誠實，誰叫妳有婚姻這一道枷鎖，妳的刺激建立在傷害妳老公。」

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