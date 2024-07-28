高雄騎士等紅燈突「徒手撿水溝樹葉」！萬人大讚：讓社會更美好

▲高雄騎士利用等紅燈時間，撿水溝蓋上樹葉。（圖／翻攝threads）

圖文／CTWANT

颱風凱米讓中南部各縣市都傳出災情，而高雄一位女子外出看到一名騎士等紅燈，撿水溝蓋上樹葉，再放上分隔島，讓水可以排出，3.7萬人按讚，更有人稱，「在我眼裡他是英雄，一個動作能讓這社會更美好。」

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原PO在threads發文，「台灣處處可見好心人欸」，從影片中可見，一名穿雨衣的男騎士等紅燈時，撿水溝蓋上的樹葉，再放上分隔島，讓水溝不會因為樹葉而堵塞，熱心的行為讓人看了感動。

影片曝光後，網友紛紛留言「真的很有愛學習的榜樣」、「好心的大哥」、「台灣也是有很多暖心的事，不是只有謾罵酸民的」、「不是每個人都能彎下腰排除堵塞的水溝，在我眼裡他是英雄，一個動作能讓這社會更美好」、「希望大家不要再把排水孔當垃圾桶丟煙蒂跟垃圾」。

有網友表示，「那天路上淹水深到快及膝，有個阿伯看我走得很吃力，就牽著我到沒水的地方」，也有人說，「之前還有一個大哥到處跑，擦路上的反光鏡，可惜前幾年過世了，但我相信他一定去了很好的地方。」

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