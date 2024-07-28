新莊工廠火警12天後驚見焦屍　女兒坦承火災後「父失聯」含淚認屍

▲新莊一處工廠16日晚間發生火警。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

新北市新莊區於16日晚間發生火警，當地一處工廠突然竄出火舌，在警消的搶救下，火勢很快就被撲滅，在當時也傳出無人傷亡的消息。但案發至今過了12天後，屋主於27日下午清理火場，卻在3樓的堆積物中發現一具焦屍。

根據媒體報導指出，整起事件發生於16日晚間6點，當時位於新北市新莊區化成路63巷28弄8號的工廠因不明原因起火，警消獲報抵達現場後，工廠一樓明顯被烈火吞噬。消防人員第一時間就佈線灌救，並在滅火後向屋主等關係人確認，得到租客確認都逃生的回應。

而在火災當下，警消人員初期搜索時，並未發現任何罹難者。屋主也在17日與保險公司前往現場調查損失，當時也並未發現任何遺體。在這期間，警方也未收到任何失蹤協尋的請求。一直到27日，屋主清理火場時，才在三樓被燒毀的廢棄物中，發現一具身分無法辨識的焦屍。

新莊分局表示，在接獲通報後，隨即將遺體送往新北市立殯儀館，後續推測死者疑為待業的64歲游姓房客，警方也在27日晚間通知游姓房客的女兒前來指認。游姓房客的女兒也證實，父親在火災過後就傳出失蹤。

目前透過遺體的身型特徵，以及遺留在火場同樓層的衣物，幾乎可直接判斷遺體就是失聯的游姓房客。目前法醫已採集遺體上的DNA，將與游姓房客的女兒進行生物跡證比對，待正式確認遺體身分後，就會讓家屬領回遺體。

市議員陳世軒也在27日指出，火災發生後，他一直在追蹤相關資訊，後續也曾看到新北市府通知沒有任何人員傷亡，未料卻在27日當天傳出火災現場出現焦屍的消息。陳世軒質疑當時消防局是如何搜索的，更認為此事件凸顯消防隊在救火、搜救的SOP上有出現漏洞。

陳世軒議員認為，他相信消防人員都是盡力救災，但這起事件中，消防局與火災調查單位應要檢討來改善疏失。

新北市消防局也曾表示，在16日接獲通報後，消防人員在第一時間就全力灌救，滅火後也曾向屋主等關係人確認房客均逃生，後續也在現場盡力搜救。面對此情形，新北消防局也表示，未來會檢討相關SOP進行改善。

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