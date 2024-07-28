新竹人怨「台積電員工奧客多」！網點1特質：本來就怪怪的

▲網友透露親戚小孩在新竹餐廳打工，認為台積電員工很多是奧客，常挑剔服務品質。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

被譽為台灣「護國神山」的台積電，近日傳出員工在服務從業人員口中頻頻被貼上「奧客」標籤。一位網友分享了親戚小孩在餐廳打工的經歷，表示不少台積電員工常因為一些小事就對服務人員發脾氣，甚至要求經理出面處理，讓他對台積電員工的形象產生了質疑，好奇提問：「風評有這麼差嗎？」貼文引發討論。

原PO在Dcard以「台積員工在外面都被當奧客？」為題發文，表示他的親戚的小孩在新竹的一家餐廳打工，從他口中得知對掛著台積電識別證的客人印象很糟，十之八九都很難伺候，常常因為一些小事就大發雷霆。

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親戚小孩表示，這些台積電員工客人不僅態度惡劣，而且對服務品質的要求特別高。只要餐點稍微慢一點，或者沒有主動加水，他們就會大聲嚷嚷，甚至要求經理出面處理。這番批評讓原PO大吃一驚，不解提問：「台積員工在外面都被當奧客？」

貼文曝光後，引發不少網友共鳴：「確實，我公司蠻多台積逃來的，個性基本上自帶優秀感光環，以高姿態在跟人講話，講話就是各種酸」、「對啊，之前有個朋友是台積的，出去吃飯、加油，店員沒聽清楚就會大聲，後來一直提醒他才會開始說謝謝、不好意思，可能在公司被老闆罵不小心學起來了吧」、「鄰居台積、客戶也有台積 ，都是印象極差，每個都有國中生自帶的傲氣，就像長不大的小孩，把工廠裡面那一套做人處事PUA，拿到外面當正常情況來跟人相處，敬而遠之的一群人」、「合理，這就是台積DNA，能在裡面活下來的，通常講話都這樣，沒這種DNA的早就都下山了」。

更有人點出顯而易見的特質：「到外面吃飯，識別證還不拿下來本來就怪怪的。」但是，也有部分網友認為不能一竿子打翻一船人：「應該不能說全部，台積在新竹園區人數最多，也是有謙虛、有禮貌的台積員工」。



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