楊勇緯「招牌三角固」獲《路透》奧運精選　12張照回顧首日賽事

▲楊勇緯在柔道男子60公斤級16強賽事中，以招牌三角固鎖住對手卡利諾。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴黎奧運賽程27日正式開始，《路透社》也整理出首日賽程的精選照片，其中一張就是我國「柔道男神」楊勇緯在柔道男子60公斤級16強賽事中，以招牌三角固鎖住對手卡利諾（Andrea Carlino）後，在黃金得分制奪勝晉級8強的照片。



▲楊勇緯在柔道男子60公斤級16強賽事中，以招牌三角固鎖住對手。（圖／路透）



▲德國泳將Lukas Martens在男子400公尺自由式賽事中，以3分41秒78奪下生涯在奧運的首面金牌。（圖／路透）



▲西班牙「大小蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）夢幻聯手出擊男雙項目。（圖／路透）

▲美國選手Steve Tomasin和阿根廷選手Rodrigo Isgro在七人制橄欖球比賽後交換短褲。（圖／路透）

▲義大利選手麥克契尼（Carlo Macchini）出賽鞍馬項目。（圖／路透）

▲加拿大體操選手Felix Dolci進行體操資格賽的單槓項目。（圖／路透）

▲女子拳擊60公斤級賽事土耳其選手Gizem Ozer遭義大利選手Alessia Mesiano重擊臉部。（圖／路透）

▲中國大陸選手昌雅妮在女子雙人3公尺跳板跳水奪得金牌。（圖／路透）

▲男子4X100公尺自由式接力賽事。（圖／路透）

▲男足D組賽是日本對上馬利，日本選手山本里仁和佐藤惠允慶祝踢入首分。（圖／路透）

▲地主隊法國奪下七人制橄欖球金牌。（圖／路透）

▲烏茲別克球迷在男子足球小組賽對戰埃及時於看台歡呼助陣。（圖／路透）