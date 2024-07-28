北韓桌球實力堅強！混雙爆冷擊敗日本　親曝「獲勝祕訣」

▲北韓選手李鄭息（右）正手進攻強，金琴英（左）也展現出不錯的防守能力。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

巴黎奧運混雙桌球賽事爆冷門，2號種子日本組合早田希娜（Hina Hayata）與張本智和（Tomokazu Harimoto）意外在16強止步，以1比4輸給「神祕之師」北韓隊的李鄭息與金琴英。北韓隊展現出驚人實力，在接受訪問時表示，獲勝祕訣在於「沒人知道他們」。

共同社報導，北韓隊以11比5強勢開局，讓日本組合在第一局就陷入苦戰，雖然早田希娜與張本智和隨後迅速扳平賽況，但北韓隊連續拿下後面3局，取得壓倒性勝利。早田希娜賽後坦言，這次會輸是不夠了解對手，無法擋下李鄭息打出的球，張本智和則是給予北韓組合高度評價，男選手實力堅強、女選手防守失誤少。

陸媒觀察者網指出，北韓選手李鄭息正手進攻強，金琴英也展現出不錯的防守能力，兩人有默契，打法效果顯著。

北韓隊被封為「神祕之師」，其實很有實力，但因閉門苦練、較少參加國際賽，讓對手很難隊北韓球員打法有全面了解。新民晚報報導，北韓隊針對這次擊敗日本組合表示，北韓優勢在於「沒人知道他們」，在奧運之前唯一亮相的比賽是在杭州亞運，接下來會努力打進奧運決賽。

▼日本組合早田希娜與張本智和以1比4輸給北韓隊手。（圖／達志影像／美聯社）