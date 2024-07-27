狂推當童模！她「見5特徵」婉拒　媽氣炸：說我女兒醜

▲友人狂推薦自己孩子當童模。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

每個孩子在爸媽心中都是可愛的，但有女網友透露，自創品牌要出童裝，而友人得知後，瘋狂推薦自己寶貝能當童模，但原PO考慮孩子的外貌不符合大眾的審美觀，因此再三婉拒，怎料對方惱羞成怒，四處抱怨原PO說她的孩子很醜，脫序舉動讓原PO無言不已。

一名女網友在Dcard表示，他們家自有的服裝品牌正計劃推出新的童裝系列，同時也尋找小模特兒，一位友人得知後，馬上傳訊息給原PO推薦她女兒能上版面，讓原PO為難不已。

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原PO坦言，小孩很可愛還能考慮，但重點是她的小孩完全不符合現在大眾的主流審美，「眯眯眼、大餅臉、蒜頭鼻、皮膚黑還很胖，連當陪襯都完全不行」，就怕直接拒絕會傷了友人的心，於是原PO委婉回覆已找到適合人選。

傻眼的是，原PO，友人堅持希望給她女兒上鏡頭的機會，「我再三拒絕結果她整個腦羞，覺得我就是認為她女兒醜」，甚至四處找朋友抱怨，說原PO認為她女兒很醜，讓原PO頭痛不已。

對此，原PO無奈又無言，能理解每個孩子在媽媽心目中是可愛的，「但沒想到會遇到這麼認不清現實的....超級無語！」

底下網友回應，「感覺他想免費幫他小孩拍照，而且還能換一堆好看的衣服」、「感覺共同好友會笑而不答，內心偷偷給妳比讚」、「就說不能，這個是股東決定的」、「爸媽對小孩真的有濾鏡，朋友的小孩頂多算福氣，但是每次看到群組一堆人說可愛，只能安靜隱藏群組，等這波誇誇過去」、「自我感覺良好的人很多」。