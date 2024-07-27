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日本山形、秋田降破紀錄大雨！至少2死3失聯　800棟民宅被淹

▲▼ 空拍可見日本山形縣北部戶澤村汪洋一片。（圖／路透）

▲ 空拍可見山形縣北部戶澤村汪洋一片。（圖／路透）

文／中央社

日本山形縣跟秋田縣前兩天遭破紀錄大雨侵襲，已知造成兩人不幸死亡、3人下落不明。兩縣至少有800多棟民宅遭受程度不一的淹水災情，山形新幹線也因大雨區間停駛。

日本放送協會（NHK）及富士新聞網報導，東北地方到7月30日止仍有再降大雨可能，當地民眾須嚴防可能災情。

日本氣象廳表示，受到梅雨鋒面活動旺盛影響，山形縣及秋田縣降下破紀錄大雨，造成最上川等多條河川氾濫，各地出現淹水及土石崩落等災情。

這次大雨成災的山形縣最上川流域，根據日本國土地理院從空拍影像進行推估，重災區戶澤村沿河地區淹水深度最多達5.7公尺，造成戶澤村大面積泡在水中。

NHK採訪秋田縣與山形縣警方等單位得知，大雨至今已在秋田縣及山形縣造成兩人罹難。

一名86歲男性長者7月25日在流經秋田市的雄物川堤防附近失聯，遺體在26日被尋獲。警方研判死者可能是不慎跌落暴漲河川中，正調查詳細狀況。

另外，7月25日有兩名警員駕駛警車執行救援勤務途中，在山形縣新庄市一座橋梁附近遭大水沖走失聯，相關單位26日發現一名死者，從所著服裝研判可能是其中一名警員。

包括失聯的一名警員在內，山形縣與秋田縣至今共有3人下落不明，總計目前兩縣因大雨造成2死3失聯。

而在災損部分，截至7月26日下午5時止，山形縣約有750棟民宅淹水，秋田縣也有116棟民宅淹水，由於災情仍有擴大可能，兩縣內的各地方政府正持續進行災情確認。

大雨也中斷部分陸上交通，包括山形縣靠日本海的東北高速公路崩塌，部分路段暫停通行。JR東日本公司表示，大雨造成山形新幹線山形站到新庄站間雙向停駛，今天仍不清楚何時能復駛。

地方鐵道路線部分，包括奧羽本線、羽越本線、陸羽東西及西線等部分區間停駛，目前不清楚何時能搶通。

山形縣戶澤村大範圍地區大雨成災，海上保安廳也出動直升機前往搜救，順利救出村內一對未及逃離的80多歲夫婦，所幸兩人都沒有受傷，被直升機送往山形縣新庄市避難。（譯者：黃名璽）

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