58歲挺進奧運！智利「阿嬤級」華裔桌球選手　首次出賽圓夢

▲58歲的曾之穎，今年首度代表智利，挺進巴黎奧運。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

華裔桌球好手曾之穎（Zeng Zhiying）今年首度代表智利挺進巴黎奧運，儘管她已經58歲，成為整個代表團裡最高齡的運動員，但卻依然蓄勢待發，希望能夠一圓畢生夢想。

曾之穎來自中國佛山，父親是桌球教練，小時候也經常跟著母親，參加職業桌球訓練，因此她也成為一名優秀的桌球運動員。1989年，曾之穎受邀移居智利北部的阿里卡（Arica）擔任桌球教練，不過很快就結婚並且投入家庭，直到新冠疫情期間，成為桌球職業選手的夢想，才再度被喚醒。

曾之穎目前是世界排名第151名的桌球運動員，去年在泛美運動會（Pan American Games）奪下銅牌後，在智利聲名大噪，累積大量粉絲。如今，她以58歲高齡與新名字塔妮雅（Tania）出戰巴黎，被智利民眾親膩地稱為「奧運奶奶」。

曾之穎接受《美聯社》採訪時坦言，她從未想像過自己能夠靠桌球參加奧運，「因為我把它當作娛樂和活動筋骨的方式。我透過大量比賽獲得信心，因為我總是會贏，所以越來越喜歡打了。獲得奧運資格是一個很巨大的夢想，能夠在這個年紀實現夢想，非常幸福。」

除了智利的觀眾與粉絲之外，曾之穎的哥哥與92歲父親，也會在中國為她加油。她透露，爸爸得知自己獲得奧運資格時，興奮到從椅子上跳起來，開心大喊，「這是妳一生的夢想，現在終於實現了。全力以赴吧！」