楊勇緯出賽！老家土地公廟前鄉親集氣　表妹嗨喊：哥加油拿冠軍

記者白珈陽／台中報導

台灣「柔道男神」楊勇緯在巴黎奧運男子60公斤級賽事登場，后里老家附近的土地公廟設置大螢幕，聚集許多鄉親一同觀看比賽，為楊勇緯大聲加油。楊勇緯的表妹說「哥哥加油！希望你可以拿第一名！」鄰長張美娟說：「對勇緯有信心，他勝券在握。」

▲楊勇緯后里老家附近的土地公廟設置大螢幕，聚集許多鄉親一同觀看比賽。（圖／民眾提供）



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鄰長張美娟表示，因為楊勇緯今天要登場比賽，她在其后里老家外面的土地公廟辦活動，設置大螢幕讓鄉親一起為楊勇緯加油，目前已聚集許多民眾，還會有更多人陸續進場。

張美娟說，對楊勇緯的期望當然是拿金牌，不會覺得緊張，認為楊勝券在握，對他有信心。

▲鄰長說對楊勇緯有信心。（圖／民眾提供）



楊勇緯的表妹說，他是來看哥哥（楊）直播，會替哥哥緊張，上次楊勇緯奪得東奧銀牌返國時，有跟他說「哥哥你好厲害，以後比什麼賽都要拿第一名。」

▲楊勇緯表妹。（圖／民眾提供）



楊勇緯帶著2021東京奧運銀牌、2023杭州亞運金牌以及今年世錦賽銀牌的亮眼成績，以世界第1之姿2度叩關奧運，也榮膺巴黎奧運男子60公斤級賽事頭號種子，首輪輪空，直接從16強比賽開始。

16強對手為來自義大利的選手卡利諾(Andrea Carlino)，若順利挺進8強，可能遭遇來自烏克蘭，世界排名第11位的哈爾麥托夫(Dilshot Khalmatov)，這將是攸關獎牌的關鍵戰役，若落敗就會掉到復活賽，最多爭銅。

▲楊勇緯稍晚將在巴黎奧運男子60公斤級賽事登場。（圖／資料照記者林敬旻攝）