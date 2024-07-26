20歲妹只靠一運動「狂甩48公斤」！親曝減重秘訣：沒跑過步

▲英國一名女子蜜莉花1年甩肉48公斤，飲食控制外還有在健身房斜坡快走。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國有一名20歲女子蜜莉（MillieSlater）原本擁有豐腴體態，近日她在社群分享花1年從253磅（約115公斤）瘦到147磅（約67公斤）的影片，獲得廣大迴響；蜜莉事後也分享瘦身秘訣，她除了飲食控制外，最愛在健身房「斜坡快走」，期間她從沒跑步過，照樣成功甩肉。

根據外媒《NEW YORK POST》報導，來自英國20歲的蜜莉長得甜美可愛，身材稍微豐腴的她，曾經嘗試各種瘦身方式但都失敗，於是2023年加入健身房，開始進行飲食控制，對卡路里和蛋白質攝取等詳細記錄；蜜莉還有搭配運動，像是重訓和快走，讓她在1年內甩肉48公斤。

蜜莉大方公開她如何快走，她說她是依照知名健身網美勞倫吉拉多（LaurenGiraldo）分享的「12-3-30」跑步機鍛鍊法，就是將跑步機坡度設定為12%，速度設定每小時3英里（約4.82公里），持續30分鐘。蜜莉表示，她一直維持這個快走習慣，讓跑不太動的她，找到了喜歡的運動方式。

▲蜜莉花1年從253磅（約115公斤）瘦到147磅（約67公斤），體態變化之大。（圖／翻攝Millie Slater IG）

對此，蜜莉也自信地說，斜坡快走訓練徹底改變她的身體和思想，「我喜歡自己這樣，讓我對自己更有信心了」。

其實早在《生物力學期刊》一項研究中，發現在平坦的地面上行走相比，每多5%的坡度能多燃燒17%的卡路里，多10%坡度能燃燒32%卡路里。

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