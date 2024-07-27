南韓氣炸！巴黎奧運進場竟被報成「北韓」　國際奧會道歉了

▲ 南韓代表團穿雨衣搭船進場。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

2024巴黎奧運開幕式發生尷尬烏龍，南韓代表團搭船進場時，現場廣播竟誤稱為「北韓隊」，南韓文化體育觀光部對此要求會見國際奧林匹克委員會主席，也要求外交部向法國抗議，而國際奧會稍早已經發文致歉。

綜合《韓聯社》等韓媒，當地26日晚間在塞納河舉行的奧運開幕式上，由50多人組成的南韓代表團排在206個參賽國家中第48順位，搭船進場時播音員卻用法文及英文介紹為「République populaire démocratique de corée」及「Democratic People's Republic of Korea」，兩者皆代表北韓，然而北韓進場順序排在第153國。

韓媒指出，儘管塞納河沿岸的大螢幕及電視轉播字幕都正確顯示為南韓，但若沒有觀看畫面而是僅聽聲音，恐怕會誤會北韓隊進場兩次。

파리 올림픽 개막식 대한민국 선수단 입장할 때

Democratic People's Republic of Korea

라고 소개한 장내 해설 ♡

앞에 Democratic People's 가 붙는 순간

Korea는 대한민국이 아니고 북한인데...

pic.twitter.com/k9JSItPpXg — 삼차⸆⸉ (@ko3car) July 26, 2024

南韓文體部27日說明，大韓體育會事後立即向巴黎奧運組織委員會提出要求，避免類似事件再度發生，且計畫以代表團團長名義發出正式抗議信，文體部第二次長張美蘭也在法國當地向國際奧會（IOC）要求與主席巴赫面談，並要求政府透過外交部向法國表達強烈抗議。

國際奧會對此於27日稍早透過社群平台X官方韓文帳號簡短聲明，「對於開幕式轉播中介紹大韓民國選手團時發生的疏失深刻道歉」。