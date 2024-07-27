颱風前夕失聯！家屬急報案　永安漁港尋獲...正在喝啤酒觀浪

▲陳姓男子因經濟壓力颱風來襲前帶著啤酒在海邊觀浪，員警搜索許久才找到。（圖／楊梅警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名47歲陳姓男子因經濟壓力心情不佳，在颱風夜前往永安漁港看海，警方接獲家人通報父親失蹤，經調閱監視器後在漁港內搜尋，終在消波塊找到颱風前夕父親失聯 警方火速在永安漁港找到他帶著啤酒觀浪的陳男，在員警耐心勸說後，陳男願返家與家人團聚。

楊梅分局永安派出所23日晚接獲民眾報案，稱其父親近日心情低落，下班後並未返家且失去聯繫，擔心發生危險，由於23日晚颱風接近風雨正逐漸加大中，警方為避免意外發生立即展開搜尋，派出所同仁立即調閱監視器，警員陳冠麇、葉弘文及實習生戴佑杉則駕駛巡邏車至可能去處搜尋，並於永安漁港內海提消坡塊旁發現一男子身影。

▲經警方耐心勸說陳男同意返家。（圖／楊梅警分局提供）

員警上前關心後確認該男子身分即為失蹤的陳姓男子，男子向警方表示，因有經濟壓力所以到海邊觀浪散心喝酒，稍後自己就會返家，由於颱風將至警方擔心陳男安全便對其勸說，在員警耐心勸說後，最終陳男與警方返回派出所與家人團聚。

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