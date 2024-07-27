▲凱米颱風重創南部，醫療用血供應面臨重大危機，請南部鄉親踴躍捐血。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

凱米颱風外圍環流帶來強烈的風勢及雨勢，全國各地皆傳出災情，而南部地區因受災嚴重、史無前例連續放了3天颱風假，這場風災造成捐血中心原定的捐血活動全數取消外，對於之前就已經出現短缺的醫療用血庫存來說，無疑是雪上加霜。

目前除AB型外，A/B/O三種血型庫存都出現嚴重短缺的狀況。南部（嘉南高屏澎東）地區每日約需2100袋醫療用血，受到連續3天颱 風假及風雨的影響，南部地區近3天的血液募集量幾近為零。

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捐血中心表示，颱風侵襲之前血液供應就已捉襟見肘，目前南部地區血液庫存目 前除AB型外，A/B/O三種血型庫存都嚴重短缺，若血液庫存量無法盡快 提升，將對醫院所需之醫療用血造成衝擊。捐血中心緊急呼籲南部鄉親，只要身體健康，兩週內沒有感冒、吃 藥、打針等不適症狀，盡快前往鄰近的捐血室或捐血車捐血，以挽救急 需輸血的病友。假日相關捐血地點及捐血活動訊息可以至高雄捐血中心官網或 FB 粉絲團查詢。 高雄捐血中心官網； https://www.ks.blood.org.tw/Internet/Kaohsiung/LocationMonth.aspx?sit e_id=6 FB 粉絲團：嘉南地區：https://www.facebook.com/tnblood 高屏地區：https://www.facebook.com/TBSFksblood