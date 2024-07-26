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190公分單親媽賣「原味絲襪」年賺百萬養家　3孩遭同儕排擠

單親辣媽靠賣原味絲襪賺錢養家，另類的工作收入卻讓孩子在學校遭到孤立。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

英國一名單親媽媽透過賣原味絲襪，成功賺取了38,000英鎊（約新台幣160萬元）的收入。然而，這樣的另類工作卻讓孩子在學校遭到了孤立，其他家長也不願讓自己的孩子與她的小孩來往。

據《太陽報》（The Sun）報導，30歲單親辣媽麗茲（Lizzy Groombridge）身高高達190公分，擁有一雙修長美腿，她善用自己身高優勢，透過網路平台販售原味絲襪，進帳不少錢。單靠販售原味絲襪就已為她帶來38,000英鎊的收入，加碼兜售自己性感照片更讓她的收入大幅躍升至116,000英鎊（約新台幣488萬元）。可是這樣的謀生方式卻讓她飽受非議，被兒子同儕媽媽批判。

單親辣媽麗茲擁有逆天長腿，靠賣原味絲襪賺進大筆錢養家。（翻攝X@portalR7）

▲ 單親辣媽麗茲擁有逆天長腿，靠賣原味絲襪賺進大筆錢養家。（翻攝X@portalR7）

麗茲的孩子分別是13歲、9歲和5歲，其他家長對麗茲的職業選擇抱持異樣眼光，每當她接送孩子時，總感覺周圍人的目光如芒在背，耳邊充斥著各種議論聲。這些家長雖然沒有明言，但透過行動表達了對麗茲的不歡迎，家長聚會從不邀請她，也刻意將她的小孩拒之門外。

她的職業選擇在朋友間引發了不小的衝突。有些朋友無法接受伴侶成為她的顧客，因此選擇與她劃清界線。 麗茲強調她之所以選擇這份工作完全是為了孩子。除了「長腿麗茲」這個身分外，她更是一名盡心盡力撫養孩子的母親。

此外，麗茲坦言，由於這份特殊的職業，她在尋求其他工作時屢屢碰壁。因此，現在她決定要在這項生意還能帶來收入時好好把握，她寧願不被別人喜歡，也不願意讓自己孩子受苦。


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