支持高虹安爭取清白　柯文哲：我認為她沒有貪污意圖

記者陳家祥／台北報導

新竹市長高虹安因擔任立委期間涉詐助理費，台北地方法院26日依《貪污治罪條例》宣判高有期徒刑7年4月、褫奪公權4年，可上訴。高出面回應時，也同步宣布退出民眾黨。對此，民眾黨主席柯文哲說，「支持高虹安上訴爭取自己的清白」，該制度也不是高發明的，且最後法官說11萬，「所以我認為她是沒有什麼貪污的意圖，制度也不是她發明的」。

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／民眾黨提供）



柯文哲說，支持高虹安上訴爭取自己的清白。而針對比例原則，民眾黨是一個新興政黨，也沒有在立法院有經驗，事實上什麼公積金也不是她發明的，是她的助理之前是前立委李俊俋的助理，所以把那制度帶進來，「所以那是照制度去執行，我相信她本人是沒有說要去搞什麼貪污的意圖」。

「事實上，最後法官說11萬，所以我認為她是沒有什麼貪污的意圖，制度也不是她發明的。」柯文哲說，事實上，民眾黨也有人去按鈴申告李俊俋的事情，到現在為止檢察官好像也沒有處理，「所以我倒覺得這樣，法律就是維持一個平等就好，大家都可適用同樣的法律」。

記者追問，民進黨團總召柯建銘發文，稱「尊重司法判決、找回新竹榮光」，是不是見獵心喜？柯文哲想了想說，「啊，我跟你講，柯建銘，啊算了不要講，我跟他以前也是好朋友。我跟你講，他禁得起查嗎？」