夫妻檔開心靈課程詐財！大學畢業生被騙751萬…學員送外賣還債

▲刑事局接獲張女等人開設心靈課程，學員還不出錢就逼簽本票，強迫賣房或打工方式還債。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲報案，有夫妻檔找來2名姊妹當助教，開設心靈課程，透過介紹的方式吸收學員，每次簽約課程費用少則數十萬，多則上百萬，還會要求學員互相結婚，甚至在課堂上要結婚的情侶當場做出不雅動作，只要學員無力償還，就要求賣房、簽本票，並要求欠債學員去打工、送外賣來還債。

警方調查，56歲的張姓女子與55歲的丈夫，找來59歲、57歲的陳姓姊妹充當助教，在新北市新店區開設心靈相關課程，主要假借心靈成長名義，找來在職場、校園遭受挫折的人，誆稱修習課程可以改善病痛，還可以獲得年收入上千萬的「鈔能力」，以互相介紹的方式吸收學員。

▲張女等人開設心靈課程，每堂課開價60至70萬，還巧立名目加購百萬配套課程。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，目前接獲3名男女報案，其中1名男子才剛大學畢業，因為求職屢遭挫折，所以透過親友介紹上課，但是卻被訛詐751萬元的學費，甚至還將家人住處一併賣掉繳交學費，事後才發現上當受騙，氣得跑去向警方報案。

另名女子，則是因為付不出700萬元學費，導致被限制自由，要求被害人打掃廁所、自己毆打自己，甚至還夥同其他學員一起毆打被害女子，最後逼迫女子簽下本票，並且四處打零工還債，最後還要求女子去當外送員，還規定每天要跑到多少金額，且如數上繳給張女等人。

警方表示，張女等人行徑惡劣，一開始要上門學員簽約購買心靈課程，每個課程約60至70萬元，再上課過程中，又巧立名目表示因為缺乏其他課程培養，所以心靈課程無法完整，又開出要價上百萬元的沉浸式英文課程，以此藉口增加，讓部分學員無法負擔學費。

張女等人在上心靈課程，還會要旗下學員互相結婚，甚至要求同性婚姻、多次離婚結婚，還要求結婚的一對學員，在課堂當中互相做出猥褻動作，讓3名學員苦不堪言，決定站出來向刑事局揭露張女等人惡行。

警方在18日前往新北市新店區逮人，共計逮捕主嫌夫妻檔、2名助教，另外還有4名參與凌虐、霸凌其他學員「誠心學員」，警方初步估計，3個被害人共計被訛騙1600萬，並搜出手機、現金19萬以及課程資料、借據本票以及存摺，訊後依照詐欺、恐嚇取財以及傷害等罪嫌送辦。