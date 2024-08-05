熱炒店打工仔走歪路　加入詐團擺「貓池」害12人被騙千萬

▲陳嫌跟葉嫌替詐團管理貓池、卡池設備，近日被逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名陳姓男子是熱炒店員工，為了想賺錢竟加入詐騙集團，承租套房擺放俗稱「貓池」的DMT設備，再由另名搭檔葉男管理卡池。警方鎖定2人行蹤將人逮捕，發現有12人因此遭電話詐騙，總計被騙千萬。警方依詐欺等罪送辦，分別2萬、5萬交保。

刑事局中打第二隊指出，近期由專責小組利用大數據分析，發現出現「猜猜我是誰」、「假冒公務員」詐騙又出現，且詐騙機房疑似出沒在台中。經查，發現一名23歲陳嫌與28歲葉嫌在台中南區、西屯區承租套房，疑似將機房設備擺放在此。

專案小組報請檢方指揮後，分別在5月、6月持搜索票前往租屋處，順利將兩人拘提到案，現場查扣泰達幣1703顆（市值5萬元）、現金15萬元、電信詐騙設備DMT及卡池各1部、人頭門號卡、手機及電腦等贓證物。

警方調查，陳嫌從事餐飲業，遭詐欺集團吸收，負責管理DMT詐欺設備。上手葉嫌管理詐騙DMT之前端設備「卡池」，負責收購及抽換人頭門號卡。

全案初步清查遭詐欺被害民眾共12人，詐騙金額達1000萬餘元，2名犯嫌警詢後均移送台中地方檢察署偵辦，檢方訊後諭令2萬、5萬交保。