搶搭奧運熱潮！摩斯「4大歐風漢堡、三明治」來了　還有炸魚薯條

▲搶搭巴黎奧運熱潮，摩斯推出一系列歐風新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶搭巴黎奧運熱潮，人氣速食品牌「摩斯漢堡」推出一系列歐風新品，不僅有4款全新漢堡、三明治等吃，還有炸魚薯條點心選擇，最低45元起，即日起於全門市開賣。

摩斯5大新品來了，主餐類有「普羅旺斯雞腿珍珠堡」，選用帶皮雞腿肉排漬和風醬，酥炸後淋上南法蔬菜醬，搭配新鮮生菜、Q彈米飯，大口咬下法式風味十足，其中蔬菜醬是以蕃茄、茄子、紅蘿蔔、洋蔥、黃紅甜椒、毛豆等多種蔬菜焙炒，再加入辛香料提味而成，微酸又好吃，售價115元，至7月31日前APP更推出會員限定普羅旺斯雞腿珍珠堡搭配大杯冰紅茶優惠價129元，數量有限、售完為止。

▲副餐推出英國經典街邊美食炸魚薯條組。

副餐類推「炸魚薯餅組」，使用細緻鱈魚製成鱈魚條，再裹上日式風味漿粉入鍋油炸，魚肉軟新鮮嫩，薯餅則製成田字造型，口感扎實綿密，售價75元，凡消費套餐可享70元加購價優惠。

▲▼早餐有3款歐風限定三明治、漢堡選擇。

早餐部分則網羅3款選擇，包括「法式卡菲雞布里歐堡」選用鬆軟布里歐麵包加入大量牛奶、奶油、與雞蛋，並改良加入地瓜餡製成香柔布里歐堡，夾入以嫩雞胸與豆腐內餡酥炸而成的漢堡排、高麗菜絲及蕃茄片，最後淋上源於法國的法式卡菲醬，完美還原歐式風味早點滋味，售價75元，搭摩斯咖啡可享套餐優惠價110元。

「煙燻牛肉布里歐三明治」嚴選紐西蘭牛胸肉以煙燻上色蒸煮熟化，再把煙燻燒烤牛肉切片夾入布里歐吐司中，結合新鮮萵苣，打造清爽滋味，售價55元，搭配套餐選購摩斯咖啡可享優惠價90元。

「法式雞肉布里歐三明治」則挑選雞胸肉結合軟嫩豆腐酥炸成漢堡排，搭配爽口萵苣層層堆疊在布里歐三明治中，還加了法式卡菲醬提升風味，售價45元，搭配摩斯咖啡套餐優惠價80元。以上新品即日起於全門市上市。

▲必勝客推出「五環芝心圈」應援國際賽事。

另外，必勝客也打造超狂「五環芝心圈」應援國際賽事，選用獨門芝心餅皮為基底，一口氣網羅5種顏色、口味比薩，單點每個499元。其中「紅不讓臘腸」鋪滿爽脆美式臘腸，濃郁肉香結合香脆口感，象徵著勝利長紅；「藍波萬馬卡龍」由藍色法式馬卡龍組成，酥脆外殼帶有些許微甜滋味，有著永遠的NO.1寓意。

「勝綠高香菜」選用讓人又愛又恨的香菜為主角搭配燻雞絲，大吃一口、勝率在手；「黑皮芝麻奶蓋」滿布香甜又綿密的芝麻奶蓋醬，期許選手有如黑馬般突破重圍取得佳績；「好輝黃薯金幣」則鋪滿香酥薯金幣，預演奪金的光輝時刻。

▲加碼吃真的可以咬的「超桔金牌比薩」。

加碼推出真的可以咬的「超桔金牌比薩」，選用象徵大吉大利的桔瓣結合金黃色香濃起司交織而成，要祝福選手們能夠締造一「桔」棒的傳奇戰績，單點99元。

2款餐點即日起至7月29日搶先於PK APP開放會員購買，同步推出「必勝五環奪金饗宴」，一次就能吃到五環芝心圈+超桔金牌比薩，售價555元；7月30日起則於官網與全門市開賣，數量有限、售完為止。