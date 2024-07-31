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必勝客X魔物獵人聯名「1公尺狩獵派對盒」開賣！還送限定大禮包

▲▼「必勝客X魔物獵人」聯名。（圖／業者提供）

▲「必勝客X魔物獵人」聯名。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「必勝客」找來經典狩獵動作遊戲《魔物獵人》聯名，不僅打造一系列超精美周邊，更把派對神器「1公尺派對盒」改版再推出，加入半熟起司塔、波浪地瓜薯條等多款人氣副食及甜點，一次直接爽吃11種美味，且隨盒還送聯名限定腰封、魔物DIY立體紙雕、獵人筆記精裝組等好禮，即日起正式開賣。

▲▼「必勝客X魔物獵人」聯名。（圖／業者提供）

▲「1公尺狩獵派對」內含11種品項。

「必勝客X魔物獵人」聯名推出「1公尺狩獵派對盒」，把超浮誇派對神器全面升級，集結11種人氣品項包括3口味方形大比薩、巧克力麻糬QQ球、BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸、黃金和風鱈魚塊等豐盛副食，這次更加入全新「黃金雞軟骨」、「金黃波浪地瓜條」、「半熟起司塔」等夯品，超級澎湃。

▲▼「必勝客X魔物獵人」聯名。（圖／業者提供）

▲▼隨盒還送魔物獵人贈品禮包。

▲▼「必勝客X魔物獵人」聯名。（圖／業者提供）

除吃得到更豐富品項外，隨盒還送魔物獵人贈品禮包，內含聯名限定腰封、經典魔物DIY立體紙雕、獵人筆記精裝組，PK APP會員則可加價350元獲得「派對艾路壓克力立牌」，限量3500份，即日起於全門市、官網、APP限定開賣。

▲▼「必勝客X魔物獵人」聯名。（圖／業者提供）

▲派對艾路壓克力立牌限量只有3500份。

必勝客這次還把50家門市打造成獵人集會所，邀請全台獵人一起參加狩獵之旅，只要找出門市內任意3款經典魔物，將拍下的魔物照片上傳IG限動，並tag台灣必勝客官方帳號，經門市人員確認後就可獲得經典魔物DIY立體紙雕，完成活動且於現場下訂「1公尺派對盒」者，可額外獲得「派對艾路壓克力立牌（價值350元）」，數量有限、送完為止。

▲▼摩斯推出一系列歐風新品。（圖／業者提供）

▲摩斯推出5大新品歐風新品。

另外，摩斯近日也推出5大新品，主餐類有「普羅旺斯雞腿珍珠堡」，選用帶皮雞腿肉排漬和風醬，酥炸後淋上南法蔬菜醬，搭配新鮮生菜、Q彈米飯，大口咬下法式風味十足，其中蔬菜醬是以蕃茄、茄子、紅蘿蔔、洋蔥、黃紅甜椒、毛豆等多種蔬菜焙炒，再加入辛香料提味而成，售價115元。

▲▼摩斯推出一系列歐風新品。（圖／業者提供）

▲副餐推出英國經典街邊美食炸魚薯條組。

副餐類推「炸魚薯餅組」，使用細緻鱈魚製成鱈魚條，再裹上日式風味漿粉入鍋油炸，魚肉軟嫩新鮮，薯餅則製成田字造型，口感扎實綿密，售價75元，凡消費套餐可享70元加購價優惠。

▲▼摩斯推出一系列歐風新品。（圖／業者提供）

▲▼早餐有3款歐風限定三明治、漢堡選擇。

▲▼摩斯推出一系列歐風新品。（圖／業者提供）

早餐部分則網羅3款選擇，包括「法式卡菲雞布里歐堡」選用鬆軟布里歐麵包加入大量牛奶、奶油、與雞蛋，並改良加入地瓜餡製成香柔布里歐堡，夾入以嫩雞胸與豆腐內餡酥炸而成的漢堡排、高麗菜絲及蕃茄片，最後淋上源於法國的法式卡菲醬，完美還原歐式風味早點滋味，售價75元，搭摩斯咖啡可享套餐優惠價110元。

「煙燻牛肉布里歐三明治」嚴選紐西蘭牛胸肉以煙燻上色蒸煮熟化，再把煙燻燒烤牛肉切片夾入布里歐吐司中，結合新鮮萵苣，打造清爽滋味，售價55元，搭配套餐選購摩斯咖啡可享優惠價90元。

「法式雞肉布里歐三明治」則挑選雞胸肉結合軟嫩豆腐酥炸成漢堡排，搭配爽口萵苣層層堆疊在布里歐三明治中，還加了法式卡菲醬提升風味，售價45元，搭配摩斯咖啡套餐優惠價80元。

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