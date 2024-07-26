哈瑪斯領導人遭拘留死亡　以色列被控施加酷刑

▲哈瑪斯領導人疑似遭酷刑，導致死亡。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

巴勒斯坦政府26日發出聲明表示，約旦河西岸的一名哈瑪斯領導人因健康狀況惡化後身亡，他在生前有遭到酷刑並被剝奪了醫療機會。巴勒斯坦被拘留者事務部（Palestinian Commission of Detainees Affairs）指出，已有至少18名巴勒斯坦人在遭以色列拘留期間身亡。

根據《路透》報導，巴勒斯坦聲明中提到，63歲的穆斯塔．穆罕默德．阿布．阿拉（Mustafa Muhammad Abu Ara）從以色列南部的拉蒙監獄（Ramon jail）轉移到醫院後死亡，「在他被捕之前，就有嚴重的健康問題，需要深入的醫療追蹤。然而，從被捕的那一刻起，阿拉就和所有囚犯一樣，面臨前所未見的罪行。」

法塔組織（Fatah）主導的巴勒斯坦政府指出，阿拉在去年10月被捕，除了遭受到酷刑對待外，還被剝奪了醫療機會。

▲巴勒斯坦政府認為，以色列拘留期間有施加酷刑。（圖／路透）

巴勒斯坦被拘留者事務部曾在6月指出，加薩戰爭爆發以來，已有至少18名巴勒斯坦人在遭以色列拘留期間身亡。

據以色列統計，哈馬斯領導的襲擊者殺死了至少1,200人，並俘虜了250多名俘虜，目前仍有大約120名人質被扣押。以色列認為其中三分之一已經死亡。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出，以色列正積極努力拯救仍被哈瑪斯挾持的人質，戰後願景是建立一個由不尋求摧毀以色列的巴勒斯坦人領導的「去軍事化和去激進化的加薩」。

加薩衛生官員表示，已有39,000多名巴勒斯坦人喪生，加沙230萬人中的大多數因戰鬥而流離失所，這場戰鬥摧毀了大部分建築並造成了人道主義的災難。