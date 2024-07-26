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中橫關原至天祥搶通！今12時解除封路　恢復震災後交管措施

▲▼中橫關原至天祥路段26日上午8時完成朝巡與搶通作業，預計中午12時解除預警性封路。（圖／公路局提供，下日）

▲▼中橫關原至天祥路段26日上午8時搶通作業並進行沿線路面清理中，預計中午12時解除預警性封路。（圖／公路局提供，下日）

記者王兆麟／花蓮報導

因受凱米颱風挾帶之風雨影響，造成台8線關原至閣口路段多處發生落石坍方與土石坍滑，公路局東區養護工程分局所屬太魯閣工務段搶災團隊，於花蓮山區風雨稍緩之際，積極進行道路搶通作業；台8線關原至天祥路段搶災團隊26日上午8時完成搶通，並進行沿線路面清理中，今日中午12時解除預警性封路。

東區養護工程分局表示，解除預警性封路後，將恢復原有震後災修之施工交維管制措施，不分平日或假日，白天採實施施工機動管制，17時30分以後「只出不進」，18時30分至翌日7時實施「夜間封路管制」，請用路人配合管制放行時段通行。

▲▼中橫關原至天祥路段26日上午8時完成朝巡與搶通作業，預計中午12時解除預警性封路。（圖／公路局提供，下日）

另天祥至閣口路段(167.7k~184.5k)，因0403花蓮強震造成本路段內之邊坡受損嚴重，且邊坡地質脆弱且較不穩定性，受凱米颱風挾帶之風雨影響，邊坡已有多處邊坡坍方落石與土石坍滑之情形，公路搶修團隊於25日搶災過程中頻遇落石，危及搶災團隊人員與機具安全，進而阻礙本路段之搶災進度，將視風雨狀況與邊坡穩定情形進行搶災作業，道路封路解除時間，將視今日UAS無人機空拍災況資料與搶災評估進度後，另行發布。 

公路局呼籲用路人，颱風、豪雨過後山區道路邊坡仍存有不穩定之高風險潛勢，易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時注意天氣資訊。

民眾可充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路通阻資訊，預先規劃行程及相關應變措施，以避免受困滯留於山區道路。

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