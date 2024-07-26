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劍指谷歌！OpenAI與新聞媒體出版商合作　推SearchGPT

OpenAI計畫推出AI搜尋引擎「SearchGPT」。（圖／達志／美聯社）

▲OpenAI計畫推出AI搜尋引擎「SearchGPT」。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

美國人工智慧研究實驗室「OpenAI」正在測試一款人工智慧（AI）線上搜尋引擎「SearchGPT」，其將使用生成式AI收集資訊並以對話的語氣回答問題和搜尋結果，幫助用戶更快、更輕鬆地找到他們的查詢內容，目前僅向一小部分用戶開放測試，且尚未透露正式的推出時間，預計「SearchGPT」最終可能會整合到「OpenAI」的「ChatGPT」聊天天機器人中。

據科技雜誌《連線》（Wired）的報導，「OpenAI」發言人伍德（Kayla Wood）拒絕向《連線》提供演示新工具「SearchGPT」的詳細資料，但證實該公司已向若干合作夥伴和新聞媒體出版商取得訪問權限，並根據他們的反饋內容改進搜尋引擎的功能，此舉被外界解讀是正面劍指搜尋引擎龍頭「Google」。

「OpenAI」的主要投資者微軟（Microsoft）是最早向大眾發布生成式AI搜尋引擎的公司之一，該公司於2023年把AI聊天機器人「ChatGPT」背後的人工智慧技術整合到旗下的網路搜尋引擎「Bing」，以及瀏覽器「Edge」中。微軟的人工智慧搜尋引擎現已更名為「Microsoft 365 Copilot」。

隨後，「Google」以及由AI聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎「Perplexity AI」等多個競爭對手，都向用戶推出了自己的AI搜尋服務。例如「Google」就在搜尋引擎中推出名為AI概述（AI overview）的新功能，替用戶一次整合所有搜尋結果，不需點擊多個連結。

而「OpenAI」的「SearchGPT」則看起來與「Perplexity AI」更為相似，其聊天機器人可使用自然語言預測文字回答查詢，並使用網路來源產生答案，引用文字回應中的連結。

「OpenAI」在2022年11月首次推出ChatGPT後，許多用戶看到聊天機器人從網路中挖掘和總結資訊的能力，預期AI聊天機器人有可能取代傳統的網路搜尋引擎。然而，大型語言模型（large language model，LLM）的缺點使得聊天機器人的搜尋功能不完全，這些模型所利用的訓練數據通常已經過時數月或數年，因此當不確定答案時，AI聊天機器人就會編造「錯誤的事實」。

對此，「OpenAI」的「SearchGPT」可能會使用結合了搜尋檢索和生成能力的自然語言處理架構「檢索增強生成」（Retrieval-Augmented Generation，RAG），來降低聊天機器人的錯答率。透過RAG架構，人工智慧工具將引用可信任資訊，例如首選新聞網站，同時將產生搜尋結果的資料和數據來源。

不過這個方法具有潛在的版權侵犯問題。例如「Perplexity AI」就遭到包括《連線》在內的網站或新聞媒體出版商的批評，因為其AI搜尋引擎涉嫌抄襲原創新聞網站的內容，並且刻意忽略資料來源。

因此「OpenAI」改進了這項缺失，並對新聞媒體出版商承諾：「SearchGPT」將透過在搜尋結果中特別引用和連結到出版商的內容，讓用戶與出版商建立更多聯繫和瀏覽。據悉，包括沃克斯傳媒（Vox Media）、大西洋月刊（The Atlantic）、新聞集團（News Corp）和金融時報（Financial Times）在內的多家新聞媒體公司，今年都已與「OpenAI」簽署了內容授權協議。

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