女兒牆砸車「護理師亡、兒命危」！醫嘆：颱風天上班換得家破人亡

▲花蓮市一棟大樓女兒牆掉落，砸中一輛自小客車，釀1死1重傷。（圖／翻攝Threads）

圖文／CTWANT

凱米颱風襲台帶來強烈風雨，各地陸續傳災情。花蓮市中興路一棟大樓上的鐵皮被強風吹掀，女兒牆當場掉落砸車，車內母子一死一重傷，死者是一名護理師。對此，醫師嘆，「沒有放颱風假要上班，換得家破人亡。」也有網友不捨，「雖然是因公殉職，也是蒼天弄人啊。」

據悉，一輛白色自小客車24日下午經過中興路停超商前，女兒牆墜落砸車，45歲的高女當場失去生命跡象，7歲兒子也陷入昏迷。送醫搶救後，高女不治，男童重傷命危，有網友質疑，「就說颱風天不要出門了」對此，死者家屬說，「我哥本身是社工，嫂嫂是門諾的護理師，不可能白目在颱風天出遊玩。」

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蘇一峰醫師在臉書發文談及此事，「花蓮颱風天被掉落牆砸到的死者是護理師，颱風天還要上班的她，老公帶著小孩開車去接她回家下班，沒有放颱風假要上班換得家破人亡，當下風雨太大的停車，並非平常的狀況。」

不少網友看了留言「職災雇主會賠多少？排除私人行為與交通違規，通勤事故才有可能算職災」、「可憐啊，雖然是因公殉職，也是蒼天弄人啊」、「辛苦的醫護人員」、「還有網友檢討他們違停才被砸，乖乖停在停等線頂多車損，良心大概被颱風刮走了吧」。

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