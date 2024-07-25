台北風雨小「放颱風假賺到」？專家揭關鍵打臉：沒這事能這麼和平

▲凱米颱風登陸台灣，造成各地災情。（圖／CTWANT）

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凱米颱風登陸台灣，全台今（25）日放假，不過有不少民眾納悶，北部感覺沒什麼風雨，好像沒有放假的必要，對此氣象專家解答原因，假如沒發生一個情況，北部可能就不會這麼和平。

有網友在PTT八卦板討論：「台北這樣放颱風假，是賺到了對吧？」引來許多人共鳴，「賺爛了，明明就應該要上班的」、「真不該放的」、「根本亂放」、「今天台北新北根本亂放」。

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然而，也有不少網友反駁：「你要不要去外面看看」、「有病？風雨超大」、「風很大很恐怖好嗎」、「風超大，會被吹走」、「風雨不小耶，躲在家裡說話不腰疼」。

▲凱米颱風路徑。（圖／中央氣象署）

對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads上發文，提到今天應該會看到類似的抱怨文，「北部風雨那麼小放什麼颱風假？」但因為台灣地形太複雜，颱風的位置只要差一點，各地的影響程度就會差很多，風險考量的概念還是要有的。

或許有人會說天氣預報都不準，但專家指出，這次一開始中南部山區，總雨量預估直接拉到1800mm，這在以前的雨量預報技術，是完全不可能出現的天文數字。話鋒一轉，如果凱米颱風沒在外海打轉一圈，沒削弱強度直接撞進宜蘭台北，「北部還能那麼和平嗎？」

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