颱風夜賊闖北投熱炒店行竊　落網下跪喊「媽媽重病」遭聲押

▲北市北投區中央北路二段某知名熱炒店颱風天遭竊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

趁火打劫！北市北投區一家熱炒餐廳，因凱米颱風未營業，陳姓竊賊認有跡可乘，闖入店內竊取洋酒及現金等財物，造成店家3萬多元財損。警方獲報後，即使在忙於救災的情況下，仍立即派員偵辦，並於昨（25日）將陳姓犯嫌查緝到案。據悉，身背數條刑案的陳嫌疑毒癮發作，缺錢買毒，才會鋌而走險行竊，警詢後依竊盜罪送移送士林地檢署偵辦。

警方表示，本月24日晚間11時許，接擭北投某熱炒店因颱風無營業遭賊闖入，並火速搜刮店內現金及洋酒數瓶，造成財3萬多元，雖然正忙於救災工作，但立即派出警力展開調查，並於翌日12時許在便利超商將人緝獲。

▲陳姓慣犯超愛偷，連颱風天也下手。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，年約3、40歲的陳姓嫌犯是新北三重人，身背數條竊盜刑案，當日因毒癮發作急需錢買毒品，遂利用颱風天商家無營業的空檔進行盜竊，被逮後還一度向檢警下跪，警詢後仍被依竊盜罪移送士林地檢署偵辦。

檢方複訊後，認他涉犯連續竊盜犯行，以有事實足認反覆從事犯罪行為，為保護市民之財產安全依加重竊盜罪聲請羈押，法院尚未開庭。

對此，北投分局呼籲，民眾切勿利用天災人禍之際，心存僥倖趁亂行不法之事，警方全年無休守護治安，必定嚴辦到底，以維護治安平穩。