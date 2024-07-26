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颱風天連撞路邊3車翻覆躺路中　肇事休旅駕駛認了恍神釀禍

▲▼北市男子開車返家恍神，直接追撞路邊3車後「躺臥」路中間。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市男子開車返家恍神，直接撞擊路邊3車後翻車躺路中間。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

強烈颱風凱米襲台，在25日晚上10時許，1名男子開車行經北市信義路5段準備返家，但是卻因為恍神，導致整台車撞上路邊3台自小客車，最後整台車翻覆躺路中間，警方到場發現車主已經自行脫困，不需要送醫救治，駕駛進行酒測，酒測值結果為0，後續將聯繫受損的3位車主。

警方調查，25日晚上10時許，北市信義區1名31歲的陳姓男子，開著韓國品牌自小客車行經北市信義區信義路5段，由西往東方向行駛在第三車道，先撞上路邊的自小客車，追撞後導致被撞的自小客車連續追撞前方2台自小客車，肇事的陳駕駛的車子也整個四腳朝天翻覆，可見撞擊力道之大。

▲▼北市男子開車返家恍神，直接追撞路邊3車後「躺臥」路中間。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，事後肇事的陳姓男子從車上自行脫困，並向警方表示並沒有大礙不需要送往醫院，另外警方對肇事的陳姓駕駛進行酒測，酒測值則為0，另外除了肇事車輛車頂、車頭受損，另外3車也有部分受損，警方依照規定通知3名倒楣的車主到案。

▲▼北市男子開車返家恍神，直接追撞路邊3車後「躺臥」路中間。(圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子向警方表示，因為當天開車準備走信義路5段返回位於吳興街的住家，但因為恍神才會導致事故發生，警方未在車上查獲違禁品，全安將依照規定釐清肇事責任。

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