颱風淹水清理家園忌赤腳、穿拖鞋　3步驟防傳染病

記者黃翊婷／綜合報導

凱米颱風帶來驚人雨量，中南部多處地區出現積淹水災情，事後該怎麼清理家園，讓民眾傷透腦筋。衛福部提醒，災後請民眾務必留意飲食衛生，清理家園時請勿赤腳或穿拖鞋，做好「清除、清理、消毒」3步驟，避免感染傳染病。

▲彰化路面淹水，民眾冒險涉水上班。（圖／議員賴清美提供）

步驟1、清除病媒蚊孳生源，預防登革熱。

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衛福部表示，風災後一周是登革熱防治關鍵期，由於降雨後積水容器易孳生病媒蚊，建議民眾在大雨過後主動檢查居家環境、戶內外容器，將容器中的積水倒掉，浴缸、水族箱等大型廢棄物可聯絡清潔隊協助清運，留下來的器物要刷洗去除蟲卵，再妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器也要記得刷洗並加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生。

衛福部提到，南高屏民眾需特別注意屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），這些地方容易成為埃及斑蚊孳生死角，需要特別檢查，若有積水，請立即清除或投藥。

步驟2、清理家園勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風。

衛福部提醒，大雨過後易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，民眾清理家園時，請務必穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（例如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

▲台南市白沙屯一處古早蛋工廠，廠區淹水很深，消防人員駕駛救生艇救出受困4人。（圖／記者林東良翻攝）

步驟3、注意飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病。

衛福部表示，風災地區若蓄水池遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用；居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

若居住地區有限水或停水狀況，衛福部說，恢復供水之後，如果發現水有混濁、異色及異味等狀況，請立即通報當地自來水事業單位處理。