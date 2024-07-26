3大罪狀起訴！顏寬恒今天一審宣判　就算有罪仍可續當立委

▲涉嫌詐領助理費、偽造文書部分，為貪污治罪條例，若罪名成立，顏寬恒恐被遞奪公權，失去立委身份。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市第二選區立委顏寬恒涉嫌竊佔國土、沙鹿豪宅假買賣、詐領助理費三案，原訂25日一審宣判，但因強颱凱米來襲，順延至今天上午10時宣判。與新竹市長高虹安一審若有罪就遭停職不同，顏寬恒詐領助理費部分，須未來判決定讞且被宣告褫奪公權，才會被暫停立委職務。

本案須追溯至3年前，顏寬恒2021年競選台中市第二選區立委補選時，遭爆顏家在台中市楓樹段817號的公共設施保留地，興建豪華招待所，當時民進黨立委林楚茵指出，根據台中市府自治法規《臺中市都市計畫公共設施保留地臨時建築使用標準》，招待所佔地面積約700平方公尺、佔了該地2218平方公尺約三分之一，遠超過臨時建築使用標準。

顏寬恒當時出面受訪表示，「一切依照規定的法令，若有違規部分需要拆除就拆」，經中市府都發局勘查，認定有500平方公尺是違建，2021年底要求顏寬恒將違建部分拆除，至2022年1月21日，違建全數拆除完畢。

▲▼南屯817公保地拆除作業，由顏寬恒本人敲下第一塊磚。（圖／資料照）



然而除了南屯817公保地以外，顏寬恒又被告發其位在沙鹿區的莊園豪宅，疑竊佔公有保護區土地蓋違建，案經媒體曝光後，顏寬恒在短時間內，就將豪宅以將近市價5折的價錢，約4500萬元拋售。

全案台中地檢署介入調查，檢方查出，顏寬恒沙鹿豪宅竊佔國有地達1097.14平方公尺，2021年選舉期間被告發違法後，顏以借款方式將4541萬元交給張姓女設計師，並與妻子陳麗凌、建設公司負責人陳進福共謀，由張女向顏購買豪宅，試圖用假買賣方式脫罪。顏另被查出擔任立委期間，還涉嫌以人頭詐領助理費108萬元。

▲顏寬恒沙鹿豪宅。（圖／舊圖／翻攝Google街景）

檢方於2023年3月間，指揮調查組中機站、航調處，前往顏寬恒住處搜查，檢察官複訊後分別諭知顏寬恒與陳麗凌，以1000萬元、500萬元交保；檢方4月26日偵結，依竊佔國有地、貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪、偽造文書等罪嫌，起訴顏寬恒。由於當時正值媽祖遶境，顏寬恒在被起訴的5天後才召開記者會，直呼是「政治追殺」、「政治凌駕司法，司法服務政治」，否認涉案。

▲▼此案審理期間，顏寬恆夫婦庭後均不閃躲媒體，以此表達光明磊落。（圖／資料照）



今年1月25日本案首次開庭，顏寬恒於庭後受訪說，對於種種不實指控，他都不接受；歷經多次開庭，顏態度始終如一，堅決否認涉案，4月間辯結時，他更稱自己「沒竊佔犯意也無假買賣，更沒有詐領助理費」，懇求法院還他清白，不過公訴檢察官則認為，顏寬恒是3案的主謀，是最終受益者，應從重量刑。