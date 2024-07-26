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社會 社會焦點 保障人權

貪污若有罪將被停職　高虹安詐領助理費案...今天上午11點宣判

▲▼新竹市長高虹安因立委任內涉犯貪污案，5月15日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安（中）被控於立委任內涉犯貪污案，她到台北地院出庭始終堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安被控於2020年擔任立委時，與自己4名國會助理，共同詐領立院公費助理補助共46萬30元，涉犯貪污、偽造文書等罪嫌，台北地院一審原定24日宣判，因凱米颱風橫掃全台放假，延期到今天上午11點判決，若高被判貪污有罪，市長職務將被內政部停職，若全部無罪或僅判偽造文書有罪，市長職務不受影響。而高虹安始終不認罪，堅稱僅有「道德瑕疵」，請求法官審酌「新竹市45萬市民的期待」。

高虹安於本案一審期間，另有資策會告她抄襲期刊論文涉犯《著作權法》、旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）告她涉嫌誣告2案，同時在北院審理，曾有1個月內為這3案分別出庭，甚至同日上下午審理不同的2案，被質疑頻繁跑法院可能顧不好市政，高曾開完庭受訪自稱「把1天當2天用、加倍努力拚新竹市政」、「這是市民對我的期盼，也是我對市民朋友的承諾」。

日前傳出高虹安可能搶在一審判決前辭職再投入補選，被高駁斥為「空穴來風的謠言」，她歷次出庭強調本案4名助理都實際工作，每月加班時數均超過可申報上限，沒浮報與虛報，助理捐加班費充當辦公室零用金非她獨創，而是「立法院行之有年的常態」，且由時任她辦公室行政主任黃惠玟提議，她反覆確認合法性無虞，給黃全權處理。

高虹安聲稱從沒叫個別助理捐錢，也不過問零用金用途，助理代墊她私人花費，她有歸還，僅少數遺漏。她自認本案有「道德瑕疵」，但絕無貪污犯意與犯行，就算判偽造文書有罪，對她「都是很大教訓」，可是若被判貪污有罪，她的市長身分要被停職、無從司法救濟，「現在不是我一個人的問題，而是整個新竹市45萬市民的期待」，請合議庭審酌、做出正確判斷。

▲新竹市議員、里長北上聲援高虹安，陳啟源籲司法審判不要被政治力牽動。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲新竹市長高虹安因立委任內涉貪案到台北地院出庭，常有新竹市議員、里長北上聲援。（圖／記者陳弘修翻攝）

高虹安涉犯本案期間，是2020年2月1日就任台灣民眾黨不分區立委至同年底。前年（2022年）11月間，高虹安競選新竹市長被揭發本案，檢調在投票日前2周開始偵辦，高挺過競選對手夾擊，順利當選新竹市長，但就職前10天，被台北地檢署搜索立院辦公室列為被告、複訊後交保60萬元。

檢方偵辦9個月，認定高虹安將立院每月撥付的「問政相關業務經費」7.9萬餘元納為己用，又不願自掏腰包填補國會辦公室花費缺口，因而指示時任高辦行政主任黃惠玟，浮報或虛報公費助理每月酬金與加班費到立院補助上限，各為42.3萬餘元及8.4萬餘元。

接著，黃惠玟銜命要求時任高虹安國會辦公室主任陳奐宇、法務主任陳昱愷及公關主任王郁文，繳回每月溢領差額充當辦公室零用金，供高虹安決定用途及運用，陳男3人配合照辦，扣除實際支付公費或私聘助理薪資、獎金後，共詐得46萬30元，用於高虹安個人餐飲、禮物、交通甚至藥妝品、洗頭與看病等花費。

北檢去年（2023年）8月14日起訴高虹安與4名助理涉犯《貪污治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實文書等罪嫌，高虹安與綽號「公衛文」、「水母」的王郁文不認罪，綽號「兔姐」的黃惠玟與陳奐宇、陳昱愷認罪求輕判。

檢方批高虹安月領19萬餘元立委薪水、個人存款1200餘萬元，當時每月還獲永齡基金會贊助10萬元從事立委職務，卻壓榨下屬，「公私不分、貪圖小利」，不認罪還卸責給助理、犯後態度不佳，建請妥予量刑、宣告褫奪公權，以示警惕。

檢方另指3名認罪助理奉命行事、身為勞工只能配合僱主，但於偵查中已自白犯行、態度良好，又無犯罪所得，建請法官依《貪污治罪條例》與《刑法》情堪憫恕規定雙重減刑，並宣告3人各1年以下徒刑及給予緩刑，以勵自新。

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