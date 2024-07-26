凱米颱風尾豪雨續炸中南部　吳德榮：慎防壓垮駱駝最後稻草

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

凱米颱風外圍環流持續在中南部山區強降雨，氣象專家吳德榮提醒小心成為「壓垮駱駝的最後一根稻草」。明天午後強對流仍有大雷雨發生機率，下週一、二另有熱帶低壓靠近。

吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(26)日颱風外圍環流的暖溼西南風，受地形抬升、持續在迎風面(中南部山區)有豪雨以上等級的強降雨，雖然雨勢已較昨日減緩，但由於前2日山區已累積大量降雨、土石飽和，慎防其成為壓垮駱駝的最後一根稻草，使災情加劇；新竹以北及東半部則轉為多雲、偶有局部短暫陣雨的機率。

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北、東轉熱，氣溫明顯回升，各地區氣溫為：北部24至35度，中部23至32度，南部24至32度，東部23至35度。

▲「凱米」登陸大陸後，螺旋雨帶也已減弱逐漸消散，西南風受地形抬升而產生的強回波消消長長。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明(27)日南部有局部陣雨，大氣不穩定，午後強對流擴展至其他地區，仍有局部大雷雨發生，應注意。下週日至週四(28至1日)天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地，仍有局部大雷雨發生的機率。

下週一、二另有熱帶低壓靠近，可能帶來模擬的改變，但不同模式差異大，有不確定性，需再觀察。