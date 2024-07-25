凱米摸台灣繞了一圈「結構異常完整」　北部風雨有變化

▲凱米登陸前核心緊縮，結構仍意外完整。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署觀測，3號強颱「凱米」（Gaemi）向西北接近台灣過程中，受地形影響繞了一圈，南偏後再北轉，強度稍減弱，仍維持強颱之姿於今天凌晨0時從南澳登陸。前局長鄭明典表示，凱米中心繞了一圈快回到原點，但結構意外地完整，後續移入的西南風水氣，將為中南部山區帶來大量雨勢。

天氣風險公司指出，凱米颱風搞了一天，終於登陸了，本來預計時程落在深夜，颱風卻轉了一圈又回到原點，實在很戲劇化。由於颱風核心環流受到地形影響，緊縮到非常小，但登陸地還是會有劇烈的風雨，不過北部的風雨就可能會比預期的再小一些些；中南部的雨則如預期的正在快速累積當中。另外，颱風南側的環流非常的寬廣、西南風旺盛，現在才只是剛開始，中南部依舊維持最高等級的戒備。

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▼凱米轉了一圈，北部風雨比預期再小。（圖／中央氣象署）



鄭明典則連發3篇文分析，觀測凱米中心「繞了一圈」的現象。颱風高層只是小幅南移，高、低層旋轉中心並不完全同步。颱風在打轉後快回到原點，近中心紅色螺旋雲帶尺度很小，結構意外地完整（有美感），高層環流中心也靠上來，「太特別了」、「這會是個很特殊的颱風個案，印象中沒見過可以類比的相似個案。」不過天氣重點仍是中南部山區的大雨，後續將移入西南風水氣，颱風中心附近也有顯著強風豪雨。

氣象預報員謝佩芸昨（24日）深夜11時在海上陸上颱風警報會說明，凱米過去朝西北接近台灣過程中，受地形影響有繞圈情況，24日下午3點開始，中心往南偏折，一度接近花蓮海岸線，晚間8點又往北偏折，中心很接近陸地，過程中造成凱米強度略為減弱，近中心最大風速從每秒53公尺下降到51公尺，但仍維持強颱強度。

謝佩芸指出，預估凱米朝西北移動登陸之後，清晨到上午期間，颱風中心將出海、進入台灣海峽，結構可能重組。颱風打轉了一圈，但中心環流未被破壞，將為蘇花帶來強風衝擊，當颱風往西前進，南側顯著的雨帶、水氣將移動到中南部上空，進入台海後雨帶也會移動，中南部「降雨才剛開始」。

▼凱米颱風維持強颱之姿穿過北台灣。（圖／翻攝dapiya）

