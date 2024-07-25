台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

▲凱米恐帶來長時間致災性降雨。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風撲台，多數縣市連放2天颱風假，但有民眾疑惑「北部風雨那麼小，放什麼颱風假？」氣象粉專則解釋，如果凱米沒有在外海打轉那一圈，沒削弱強度就直接撞進宜蘭、台北，北部還能那麼和平嗎？

凱米強颱昨晚在花蓮近海打轉，受台灣地形影響下，繞了一圈又回到原點，在今(25日)凌晨0時左右，於宜蘭縣南澳附近登陸，今晨從桃園出海，有民眾在網路上發文，指北部風雨小，真的需要放假嗎？

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads發文指出，今天應該會看到的抱怨文：「北部風雨那麼小放什麼颱風假？」但台灣的地形真的太複雜，颱風的位置只要差一點，各地的影響程度就會差很多，風險考量的概念還是要有的。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，或許有人會說天氣預報都不準，但這次一開始中南部山區，總雨量預估直接拉到1800mm，這在以前的雨量預報技術，是完全不可能出現的天文數字。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」更直言，如果凱米沒在外海打轉那一圈，沒削弱強度就直接撞進宜蘭台北，北部還能那麼和平嗎？

氣象署預報員劉宇其表示，許多颱風經過中央山脈會有減弱現象，凱米近中心整體減弱許多，但外圍環流保持一定強度，颱風通過台灣上空都有這樣現象，通過時間跟山脈區域不一樣所以破壞程度不一樣。

劉宇其指出，每個颱風都有預報技術困難地方，靠近台灣陸地經歷導引氣流比較微弱，速度就放慢，台灣地形跟颱風交互狀況在路徑擺盪較明顯，是目前預報技術難以完全掌握。