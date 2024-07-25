凱米激烈對決「護國神山」！颱風眼消失　粉專：中央山脈神奇力量

▲凱米與護國交手後颱風眼消失。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者李姿慧／台北報導

凱米強颱來勢洶洶，昨夜打轉一圈後，今（25日）凌晨從宜蘭南澳登陸，今晨4時許從桃園新屋出海，由於受台灣地形破壞，削弱強度，更讓颱風眼消失，氣象粉專也公布凱米與「護國神山」激烈交手震撼畫面，直呼「台灣中央山脈地形神奇的力量」。

凱米強颱撲台，昨晚花蓮近海打轉，受台灣地形影響，繞了一圈又回到原點，延遲至今凌晨0時左右於宜蘭縣南澳附近登陸，今晨從桃園新屋出海，因地形破壞，也讓凱米強度削弱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書公布凱米與「護國神山」中央山脈激烈交手回波圖，凱米登陸前與中央山脈激烈對決，之後颱風眼結構消失了，讓「台灣颱風論壇｜天氣特急」驚呼是「台灣中央山脈地形神奇的力量」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」更指出，關於北部沒有出現預期風雨的質疑，主要還是凱米颱風在外海多打轉了那一圈，如果它沒有先打轉削弱強度就直衝宜蘭、台北，那今天北部就是截然不同的世界，台灣的地形就是很複雜，颱風位置差一點影響就會差很多。

天氣風險公司則表示，凱米颱風今天凌晨登陸後，清晨順利由桃園新屋出海。颱風在昨天晚上打轉的過程，核心的環流受到山脈嚴重破壞，登陸後北台灣的風雨有比預期小一些，外圍環流的風雨則相對更為顯著。預期颱風強度還會持續減弱。

天氣風險指出，台灣多數地區目前都還壟罩在暴風圈內，各地風雨持續。隨著颱風持續向福建行進，台灣本島的陸上颱風警報預計在今天晚間解除。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前凱米颱風中心仍在台灣海峽北部，預估未來將繼續向大陸沿岸移動，不過從一些高精細的區域模式預報資料來看，今天(25日)白天它在海峽北部可能會有速度放慢，結構重整，路線也會有些搖擺不定的現象，可能要一直拖到今天傍晚左右才會在大陸沿岸登陸。

吳聖宇指出，暴風圈脫離台灣陸地的時間預估要等到今天深夜，也就是深夜才有機會解除陸上颱風警報，海上警報的解除則要等到明天(26日)清晨前後。